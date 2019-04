Pere Fuset se desnudará en Instagram tras perder una apuesta durante el debate electoral

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València Pere Fuset se comprometió anoche a desnudarse en Instagram si alguno de los cuatro candidatos en las elecciones generales del próximo 28-A a la presidencia del Gobierno reivindicaba la financiación justa para la Comunitat. Apostó y perdió cuando, a pocos minutos del final del debate el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, hizo una referencia de pasada al problema territorial de "la falta de financiación de la Comunidad Valenciana". El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, también recordó el infrafinanciamiento valenciano alegando que el problema territorial "no es solo Cataluña".



Fuset escribía solo unos minutos después en Twitter (y lo confirmaba en los 'stories' de su Instagram) que a lo largo de este miércoles cumpliría su promesa de "hacer un Paco León" porque, asegura, "es un hombre de palabra y un Compromís es un Compromís".





Si hui a #ElDebateDecisivo algún dels presidenciables reivindica un #FinançamentJust per als valencians i valencianes per acabar amb la discriminació demà faré un Paco León a Instagram. Si no, esperaré a que @joanbaldovi i @compromis facen servir el nostre vot per garantir-lo.