Elecciones municipales en València: Lizondo jr., una larga historia de críticas al PP y coqueteos con Vox en la red

La presencia de Vicente González-Lizondo Sánchez en el número trece de la lista municipal del PP ha servido para aplicar el revisionismo y recordar como, no hace tanto tiempo, el hijo del histórico dirigente y fundador de Unión Valenciana dirigía críticas, cuando no insultos, hacia el partido que ahora le ha acogido y que hace incluso menos de un año mostraba un evidente coqueteo con Vox, para cuyas filas también sonó como posible componente.



Algunos de los tuits más comprometedores han desaparecido, pero, como suele ser habitual, las capturas ya han pasado de mano en mano. Así, en diciembre de 2015 llamaba «sin vergüenzas» (sic) a PP y PSOE por cuestiones relacionadas con los autónomos. O, directamente, «idiotas», al referirse al «PP de Castellón catalanista y el PPCV de Fabra saca la ley de protección de señas de identidad? Idiotas al poder». También el pasado verano se refería a Pablo Casado diciendo de él, y en plena polémica por su master, que «al parecer, Pablo Casado podría ser el presidente más efímero en la historia del PP».





Al parecer @pablocasado_ podría ser el presidente más efímero en la historia del @PPopular.

@Sorayapp no te vayas muy lejos, por si acaso. pic.twitter.com/5PNJYjIxpI — Vicente Lizondo (@VicenteLizondo) 2 de agosto de 2018

O el pasado mes de mayo cuando, tras la declaración ante la fiscalía de Ricardo Costa, que «el calvario del PP continúa, sin duda esto favorecerá al resto de fuerzas de centro o derecha como Ciudadanos, Som Valencians o Vox. El PPCV tendría que plantearse pasar la rotovator desde el personal hasta su nombre». O expresiones como «el PP nos utiliza a todos, hasta que piensa que no le hacemos falta»También retuiteó un comentario en el que se destacaba que si su padre hubiese sido el alcalde de València en 1991 y no Rita Barberá, la ciudad sería mejor ahora. Aún el pasado mes de febrero, refiriéndose a la figura del «relator» en la cuestión catalana, la definió como una figura «creada por el independentismo y alimentado durante 44 años por los grandes partidos nacionales, PP y PSOE». Así mismo, y refiriéndose a Vox, hay mensajes suyos en los que pregunta sobre el primer vídeo promocional del partido. Ayer, el discurso crítico ya no existía: «buena gente y buenos valencianos completan la mejor lista que se presentará para el Ayuntamiento de València. María José Catalá será alcaldesa en clave valencianista».En cuanto a Martín Quirós Morató, que figura en el puesto 27 de la lista, se trata del hijo del que fue diputado en las Corts varias legislaturas, Martín Quirós Palau.