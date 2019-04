"El acuerdo para Benimàmet es positivo, pero ya no nos fiamos"

Los vecinos y vecinas de Benimàmet llevan desde el año 2001, cuando se presentaron ante notario 4.879 firmas, esperando conseguir la segregación de València o, al menos, el reconocimiento como Entidad Local Menor (ELM). 18 años en los que han pasado todo tipo de circunstancias, desde el silencio total por parte del anterior gobierno, del Partido Popular, que incluso perdió parte del amplio expediente que presentaron y que hoy sigue sin aparecer, hasta el acuerdo unánime del pasado miércoles de todos los partidos municipales para poder declarar, por fin, la Entidad Local Menor. Eso sí, tendrá que ser en la próxima legislatura.

Este amplio periodo, con demandas judiciales de por medio, con promesas que, hasta el momento, no se han hecho realidad y con esperanzas e ilusiones frustradas han llevado a la asociación Benimàmet Poble, la más activa en todo este proceso, a ser cautos y a no fiarse ya de nada ni de nadie. Por este motivo, su presidente, Blas García, asevera que la valoración de este último acuerdo «es positiva» pero matiza que tienen «una desconfianza tremenda» y que «ya no nos fiamos» de esta nueva promesa que llega, precisamente, en plena campaña electoral. Él va más allá y recuerda que cuando se creó la Junta de Distrito, para tratar, sobre todo, el proceso de la Entidad Local Menor, «se nos apartó y nos dijeron que ahí solo podía haber políticos». Algo que les dolió profundamente porque ellos habían llevado todo el proceso y se sentían totalmente legitimados para tener voz y voto en este organismo.



«Hay mucho oportunismo»

Para García, tanto en este acuerdo unánime de las diferentes fuerzas políticas, como en los últimos pasos dados por el gobierno municipal «hay mucho oportunismo, mucha gente que se quiere aprovechar, de forma descarada, del trabajo que hemos hecho durante todos estos años y también un gran afán de protagonismo», pero matizan que «si al final sirve para que esto se apruebe nos parecerá bien», porque, añade, «lo que queremos es lo mejor para el pueblo y esto no es otra cosa que se declare la ELM».



Promesas incumplidas

Él recuerda que el pasado 15 de noviembre ya acudieron al pleno municipal con la idea de que se iba a aprobar su petición después de tantos años de lucha. No obstante, se encontraron con que el PP se abstuvo y pidió los informes técnicos correspondientes. Una cuestión que para García es especialmente llamativa porque recuerda que «ya presentamos todos los informes, pero ellos mismos perdieron el expediente, algo que nos parece vergonzoso».

Ya en noviembre Benimàmet Poble decía pedía «alturas de miras y dignidad» y aseveraba que aunque en los últimos años había habido mejoras en sus reclamaciones estas eran todavía «insuficientes» y pedían «pasar de las palabras a los hechos». Ahora, esta entidad se reafirma en estas peticiones, recuerda que las firmas, que suponían la mayoría absoluta del censo, ya se presentaron en su día, aunque argumenta que no tienen inconveniente en que se haga una nueva recogida de firmas, pues están seguros de que «el resultado será el mismo».