Vox evita en su lista a la familia Corbín e incluye a Jiménez, ex concejala de Cs

La lista de Vox para las elecciones municipales por València trascendió ayer a falta de un día tan solo para que se cierre el plazo. De hecho será hoy cuando la presenten oficialmente. En esta lista el número uno, y por tanto, candidato a la Alcaldía, es José Gosálbez, abogado y secretario jurídico de Vox. Finalmente, Vox ha decidido no incluir en sus listas a Rita Corbín, sobrina de la exalcaldesa Rita Barberá, ni tampoco a nadie de su familia. Cabe recordar que Corbín se encuentra investigada por el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el llamado «caso Azud», junto a su padre y abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa.

El número dos de la lista es para Vicente Montañez Valenzuela, licenciado en Económicas por la Universitat de València, y socio director de vmv consulting y alquilerejecutivos.com, además de un habitual en diversas tertulias radiofónicas sobre economía. En el número tres se encuentra Joaquín Díaz Andrés, que dirigió la planta de residuos Fervasa en tiempos del PP en la que durante años no presentó cuentas y acumuló una deuda con Hacienda de un millón de euros. De hecho, fue despedido de la misma por ello en el año 2003. Presidió la falla Exposició-Micer Mascó, y la federación de fallas de Especial. Figura en el puesto 16 de la lista autonómica también.

En cuarto lugar de la lista está María Dolores Jiménez Díaz, ex concejala de Ciudadanos y actualmente edila en el grupo de no adscritos. Ayer confirmaba a Levante-EMV que se afilió a Vox a principios de diciembre. «Llevaba más de un año en el que no me identificaba ni me veía para nada con Ciudadanos», confesaba. «Siempre mi perfil ha sido más de Vox, defender la unidad de España, la inmigración regulada y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», incidía. Además, dejaba caer que le habían llegado ofertas «de otros partidos». La lista continúa con nombres como Carmen Gómez Cubero (5ª), Francisco José Egea (6ª) o el torero Vicente José Barrera, en el décimo puesto.