Igualdad recula e invertirá los recursos del Pacto de Estado en las víctimas de violencia machista

A primera hora de la mañana la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, reculaba sobre la partida presupuestaria correspondiente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que iba a ser destinada a la rehabilitación y reinserción de los maltratadores. El malestar generado en los últimos días entre las asociaciones feministas por destinar en ellos y no en las víctimas esta primera partida económica ha dado sus frutos. Lozano aseguraba esta misma mañana que el importe del pacto se destinaría finalmente a un programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas. Una decisión tomada esta misma mañana en un reunión en la que se ha invitado a asistir a diferentes asociaciones feministas de la ciudad de València, pero a la que finalmente no han asistido. "Esta mañana nos han llamado para intentar contraprogramar la reunión que tenía con el PSOE que ha acogida nuestras pretensiones", ha indicado Herminia Royo, presidenta de la Asociación de Separadas y Divorciadas en la sede del PSOE, que aseguraba que habían propuesto prorogar la reunión para mañana.

El objetivo del nuevo programa, explican desde la Concejalía de Igualdad, es dotar de servicios de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género en las dependencias del Espacio Mujeres e Igualdad, así como la atención psicológica a las menores hijas, hijos y familiares de las mismas, en espacios de la empresa adjudicataria, pero por derivación del Espacio Mujeres e Igualdad. Este programa, que contará con un presupuesto de 160.030 euros y una duración de dos años (con opción a prórroga de dos años más) se divide en dos partes: una para las mujeres y, por otra, una para sus hijos, hijas y familiares. El presupuesto se podrá incrementar hasta un 20 % más de forma anual para poder atender a toda la demanda que pueda haber.

Un paso atrás en una controvertida decisión que provocó que las asociaciones feministas presentasen un recurso contra el pliego de la partida destinada a los maltratadores y anunciase una manifestación para mañana a las 10.30 horas en la plaza del Ayuntamiento de València. No es suficiente, no obstante, para evitar que ese recurso sea eliminado y que las 80 entidades feministas sigan convocadas para exigir mañana el cumplimiento del Pacto de Estado, como ya se hizo hace un año. De hecho, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha asegurado en la sede del PSOE que el Ministerio no consensuará con el Ayuntamiento de Valencia ninguna partida que no haya sido previamente debatida con las asociaciones feministas.

"La filosofía del pacto no era destinar dinero para los maltratadores. Estamos de acuerdo con la reinserción pero no con que el dinero del pacto de Estado no vaya a ir directamente a las víctimas. Hemos presentado un recurso especial de contratación contra el pliego y esperamos que al final recapacite el Ayuntamiento de València y retire ese pliego, no estarían cometiendo ninguna ilegalidad", explica Royo que, asegura, hasta que no lo vean publicado "sobre el papel" la rectificación de Igualdad, no retirarán el recurso.