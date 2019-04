Cuatro hombres han sido condenados a penas de entre diez y doce años de prisión por el asesinato de un joven en València. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia contra estos hombres que causaron la muerte de otro tras propinarle una paliza y acuchillarle en el barrio de Velluters.

Los hechos ocurrieron la noche del 14 de octubre de 2017, cuando la víctima, Mohamed Helal, de 29 años, francés y con esquizofrenia, inició una discusión con tres de los condenados en la calle Viana del barrio valenciano de Velluters. Durante la pelea, el acusado condenado a 12 años le apuñaló en distintas ocasiones. En una de las cuhilladas, realizadas con una pequeña navaja llegó a arrancarle el ojo casi por completo.

Cuando cayó al suelo, los tres hombres aprovecharon para propinar patadas, golpes en la cabeza y apuñalar en el costado a Helal. El cuarto condenado se incorporó en ese momento a la agresión y, durante la paliza, le sustrajo una riñonera en la que la víctima portaba unos 300 euros.

De la sentencia se extrae que el fallecido había ingerido una cantidad tan alta de de alcohol y drogas que era incapaz de mantenerse en pie. El fiscal aseguró durante el juicio, realizado el pasado mes de marzo, que actuaron con una "violencia desatada conscientes del estado de indefensión de su víctima".

A pesar de que las heridas resultantes de la brutal agresión con arma blanca no afectaron a órganos vitales y no debían ser mortales, la víctima sufrió una hemorragia y presentaba sangre en la cavidad pleural. Ambos factores provocaron su muerte. Sin embargo, la resolución judicial no descarta que el hemotórax fuese resultado de las maniobras de reanimación que el equipo de médicos realizó al fallecido "de forma necesaria y urgente siguiendo los protocolos al efecto".

Si bien la sentencia admite que los cuatro condenados no tenían intención de terminar con la vida del joven, matiza que actuaron con "imprudencia ante el previsible riesgo de que las lesiones" resultasen fatales.

El magistrado ha dictado la sentencia a partir del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. Así, establece que los cuatro acusados cometieron un delito de lesiones con el agravante de alevosía además del delito de homicidio imprudente por el que dos de ellos han resultado condenados a 10 años y siete meses, otro a 11 meses y medio y el cuarto, quien le arrancó el ojo, a 12 años de prisión.

Uno de los agresores deberá sumar otros tres años y siete meses de cárcel por el delito de robo con violencia con la agravante de reincidente. Todos los condenados deberán indemnizar de forma conjunta con 70.000 euros a cada uno de los padres de la víctima mortal del crimen de la calle Viana.