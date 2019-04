San Vicente se gusta en la calle

Los niños del «miracle», los de Xirivella, vivieron ayer una experiencia extraordiaria. Actuar ante un público masivo. Incluyendo los habituales, los que acudieron llamados por el reclamo y aquellos que, de forma transitoria, se quedaban un ratito, echaban una foto y se iban. Estos últimos vieron en acción a unos niños vestidos de época. Y uno de ellos, vestido de monje, parecía ser el más importante. Además, el pobre se moría en el instante final, en una cama. Fue la repetición del «miracle» ganador del concurso 2019, el primer acto de la jornada organizada por el Ayuntamiento y la Junta Central Vicentina dedicada no a sacar la fiesta a la calle (lo estará a partir de hoy en diferentes barrios de la ciudad), sino el «cogollito» de la misma.

La actuación fue seguida por un público masivo y generoso, lo mismo que la posterior entrega de premios. Incidía en ello el concejal Pere Fuset en el discurso de clausura al asegurar que «el futuro de esta fiesta es que recupere su carácter popular y de barrio. En cada altar y en cada entidad vicentina, pero la apuesta del ayuntamiento y la Junta Central Vicentina por sacar la fiesta a la calle de este año debe ser la primera de muchas otras para que se pueda dar a conocer por quien aún la desconoce. Hace dos años le preguntaba a los vicentinos si en cincuena o cien años se seguiría celebrando esta fiesta. Me dijeron que sí y actos como éste lo corroboran».

P. Bernabé critica a E. Esteve

La entrega de premios se siguió con especial pasión y con ese inusitado lleno. Pero no hay que perder la perspectiva de que estamos en precampaña municipal. Y estuvieron por allí los cuatro teóricos candidatos a concejal de fiestas: Fuset (Compromís), Amparo Picó (C's), Santiago Ballester (PP) y Pilar Bernabé (PSPV). Y esta última no ocultó su malestar por ver al número cinco del PP, Enric Esteve, ejerciendo de presidente de Lo Rat Penat pese a su condición de candidato a edil, cargo que no está dispuesto a dejar. «Le pido al Partido Popular y a las personas que están en las listas que hagan como nuestros independientes: que por ética y por limpieza democrática dimitan de sus cargos. El año pasado, el señor Esteve decía que a estos actos sólo iban concejales del partido popular. Eso es lo que nos diferencia: la directora del altar de Xirivella es concejala socialista, pero a diferencia suya, ella sí que sabe distinguir porque allí está por respeto a la cultura valenciana». Santiago Ballester sí que aseguró que «yo dejé la Federación de Fallas de Sección Especial quince minutos antes de conocerse mi designación».

Pasado el concierto, un «picoteo vicentino», la «nit d'albaes» y el castillo, la fiesta vicentina pasa ahora a los altares. Especialmente aquellos que transiten por el centro de la ciudad se encontrarán durante la mañana con procesiones para llevar las imágenes a las hornacinas de dichos altares. Y por la tarde, desde las cinco de la tarde, empiezan las representaciones. Según el turno previsto este domingo representarán por la tarde los altares de Meliana (17 h.); Tossal (17 h., 18 h. y 19 h.); Pilar (13 h. y 19.30 h.); Pila Bautismal (17 h., 19.15 h. y 20 h.); Altar del Mar (13.30 h. y 17.30 h.); Riba-roja de Turia (20 h.); Russafa (21 h.); Carme (21.30 h.); Mercat (22 h.); y Xirivella (13 h. Y 17.30 h.). En la plaza de la Reina también se podrá contemplar el tapiz floral.