El Mercado Central alcanza la paz con los turistas

La Asociación de Vendedores del Mercado Central ha hecho un balance muy positivo del primer año de aplicación del Protocolo de Buenas Prácticas para el Turismo en este recinto, cuyo objetivo es garantizar la normal actividad comercial y hacerla compatible con la presencia de turistas. En este sentido, la presidenta de dicha Asociación, Merche Puchades, ha señalado que "con buenas prácticas, es fácil conjugar la visita de los turistas con nuestros clientes, a quienes debemos cuidar, puesto que ellos son el principal motor de nuestro mercado".

El Protocolo de Buenas Prácticas para el Turismo en el Mercado Central fue suscrito el 2 de mayo de 2018, tras un intenso trabajo de más de un año, por el Ayuntamiento de Valencia, a través de sus concejales de Turismo y Comercio; la Asociación de Vendedores del Mercado Central; la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana; y la Fundación Turismo Valencia.

El Protocolo regula el acceso de grupos, estableciendo un límite de 10 personas, y exige que las explicaciones de los guías sobre el Mercado se ofrezcan en el exterior del edificio, con el fin de no entorpecer el tránsito de clientes y, en general, la actividad de esta catedral del producto fresco. Además, pide a quienes acuden al Mercado que no permanezcan sentados en las escaleras de acceso y dejen libres las rampas y los pasamanos. Asimismo, destaca la necesidad de respetar la actividad de venta, no tocar los productos y no realizar fotos en las paradas en las que no esté permitido y recuerda la prohibición de fumar y la entrada con bicicletas y animales de compañía.

Merche Puchades, ha querido agradecer "la importante colaboración de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, cuyos representantes han comprendido en todo momento la importancia de ofrecer sus explicaciones a los turistas sobre el Mercado Central de Valencia, como uno de los edificios más emblemáticos y atractivos de la ciudad, sin alterar la calidad de su servicio y respetando a sus clientes, vendedores y productos".

Por su parte, Marga Alcalá-Santaella, Vicepresidenta de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana en Valencia (AGOCV), de la que forman parte alrededor de 150 miembros, ha mostrado el compromiso de esta entidad con el cumplimiento de este Protocolo.

En este sentido, ha explicado que, periódicamente, se recuerda la existencia de este acuerdo a los asociados a AGOCV y también a los nuevos miembros que se incorporan, facilitándoles la publicación con la normativa. Además, ha añadido que "es obvio que quien viene a Valencia quiera conocer el Mercado Central por su doble interés: patrimonial y comercial" y que "como profesionales del turismo, debemos ser el enlace que haga posible la conciliación entre turistas y habitantes y combinar la satisfacción de visitantes, vendedores y clientes". Por eso, en las visitas con grupos "con la intención de perturbar lo menos posible la actividad comercial del mismo, nos agrupamos fuera del recinto, donde exponemos su atractivo visual y comercial, y se deja tiempo a los turistas, a quienes insistimos en que respeten la actividad comercial, para que recorran el mercado libremente antes de encontrarnos de nuevo a la salida". Marga Alcalá-Santaella ha valorado la facilidad de reunirse con la Asociación de Vendedores del Mercado Central siempre que lo solicitan, además de hacerlo anualmente para conocer "las instalaciones al detalle, los cambios producidos e intercambiar impresiones".