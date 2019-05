«Kenneth», segon cicló en un mes

Després del cicló Idai va arribar a Moçambic el tifó Kenneth a 220 quilòmetres per hora i va deixar les conseqüències de 45 morts, més de 100 ferits i 250.000 damnificats. Centenars de milers de xiquets afectats pel pas dels ciclons Idai i Kenneth a Moçambic van ser vacunats contra diferents malalties pel Fons de l'ONU per a la Infància (UNICEF) i els seus aliats, entre ells l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Més de 700.000 xiquets han rebut la vacuna contra la polio, i més de 650.000 han sigut vacunats contra la pallola i la rubèola en els 21 districtes més afectats a les províncies de Sofala, Naica, Inhambane i Zambezia. A més, més de 650.000 xiquetes han rebut suplements de ferro i àcid fòlic i s'ha examinat a prop de 700.000 xiquets per a detectar casos de desnutrició.