Més de 100 persones assistiran al RSEncuentro a La Marina de València

El VI RSEncuentro se celebra en La Marina Real de València els pròxims dies 23 i 24 de maig. Organitzada per la Fundació Novaterra, entitat valenciana dedicada a la inserció soci laboral, té també entre els seus objectius afavorir una cultura d'empreses responsables i inclusives. La trobada està sent organitzat per un equip de professionals del món de la responsabilitat social, la facilitació, i la comunicació, amb la col·laboració de Caixa Popular, soci estratègic de Novaterra, la Base de la Marina, Diari Responsable com a mitjà oficial, i altres empreses valencianes com Panach i Consum, com a col·laboradores.

«Un dia vaig tindre un somni. I encara no he despertat... Crear un punt de trobada per a totes les persones convençudes que un altre món és possible. I que des de la responsabilitat social, la sostenibilitat, l'emprenedoria social, es pot remar cap a ell», destaca la fundadora del RSEncuentro, Carmen Martí, que des de fa 8 anys desenvolupa la seua labor professional com a responsable de comunicació, sensibilització i captació de fons per a aquesta entitat.

Es tracta d'un fòrum participatiu obert a empreses, grans i xicotetes, i de tots els sectors, gent del món de la universitat, professorat i estudiants, i ciutadania en general. Un dia i mig de dinàmiques de treball conjunt de persones diverses amb el focus comú lloc a teixir una xarxa potent des de la qual treballar per un món més just i unes empreses ètiques i responsables que facen real una economia sostenible.

Des de 2014 més de 650 persones han assistit ja a alguna d'aquestes trobades anuals. Després de cinc edicions, la sisena es planteja com una reflexió i revisió de tot l'esdevingut. Seguim amb aquest conte del RSEncuentro? Aporta una cosa diferent del que ja existeix? Realment té capacitat co creadora, de creació de xarxa, de treball en equip per un objectiu comú? Sota el lema «Si no és divertit, no és sostenible», la trobada comptarà entre altres activitats amb 20 microponències, entre elles el projecte «Gastronomia Conscient» de l'Estrela Michelín Manuel Alonso, una Àgora on es donaran a conéixer diferents iniciatives, i un col·loqui obert amb Federico Buyolo, director de l'Oficina de l'Alta comissionada per a l'Agenda 2030 a Espanya i Francisco Álvarez, Director General d'Economia, emprenedoria i cooperativisme del govern valencià.