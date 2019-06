El 15 de junio como el día «de» para dejar sus actas municipales

Los diez concejales del Grupo Municipal seguirán en el Ayuntamiento de Valencia hasta el próximo 15 de junio, fecha fijada para la formación de la nueva corporación municipal. Hasta entonces estarán colaborando con los ocho miembros del nuevo grupo popular para su incorporación física y organizativa al consistorio, según ha explicado Alfonso Novo. De todas formas, ya están recogiendo sus cosas y haciendo la mudanza. «Otras veces me he llevado cajas y cajas de la conselleria, pero ahora no creo que me lleve mucho, no voy a destruir papeles», afirma con ironía Mª Àngels Ramón Llin. El día 15 el relevo se habrá consumado y acabará para siempre una de las situaciones más insólitas que ha vivido el Ayuntamiento de València en sus cuarenta años de democracia.