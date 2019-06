El sindicato de bomberos alerta de la situación crítica en verano por falta de plantilla

"Un año más y ya van cuatro con el actual gobierno, donde iniciado el mandato con una falta de personal arrastrada de la anterior legislatura y la crisis económica, en todo este periodo se han añadido cerca de 50 bajas más en el colectivo y no habiéndose incorporado un solo bombero, en esta situación se acerca el periodo estival y la plantilla de bomberos volverá a quedarse por debajo de los mínimos establecidos en los meses de verano". Esta es la valoración realizada por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb) de la situación que se vivirá este verano en la ciudad de València. "En un periodo en el que debido al alto riesgo de incendios se hace imprescindible contar con suficientes bomberos de guardia para hacer frente a cualquier imprevisto, el ayuntamiento vuelve a comportarse de una manera irresponsable, al asegurar únicamente la presencia de 37 efectivos durante los meses de julio y agosto cuando el mínimo es de 42 efectivos", asegura el sindicato.

Este mínimo de 42 efectivos solo se debería de alcanzar, según el Spplb, en situaciones puntuales y excepcionales, pero "la gravísima falta de personal que padece el servicio de Bomberos ha hecho que sea absolutamente normal y habitual trabajar a mínimos a diario, una grave falta de irresponsabilidad con consecuencias imprevisibles sobre la seguridad e integridad de los bomberos y de los ciudadanos y su entorno en caso de catástrofe o grandes incendios y más de cara a la época estival y las altas temperaturas".

Aseguran que trabajar por debajo del mínimo está obligando a cerrar parques de zona y aumenta los tiempos de respuesta, aumentando daños y lo más importante posibles perjuicios a las personas, "dificultando la actuación en caso de grandes incendios como los que se pueden dar en la zona boscosa de El Saler, por ejemplo".

La incorporación próxima, pero en todo caso no antes de bien entrado el otoño, de los bomberos que están finalizando la oposición de 59 plazas "no va a solucionar este tremendo problema de falta de plantilla en las próximas semanas, ya que son muchos más los compañeros que se han jubilado desde que hace 10 años entró la última promoción al cuerpo, a lo que habrá que añadir las vacaciones a las que el personal tiene derecho". Además, la próxima incorporación de este personal "no será inmediata, puesto que superado ya la selección recientemente finalizada, este personal tras su nombramiento ha de superar un periodo formativo de varios meses en el Ivaspe, así como posteriormente un periodo de prácticas lo que retrasara su incorporación efectiva al servicio".

Desde el Sindicato Profesional de Bomberos, junto con el resto de sindicatos en el colectivo, se ha solicitado hace varias semanas una mesa de Bomberos para abordar la situación y que les trasladen las propuestas y soluciones para compatibilizar los derechos de los bomberos con el servicio y la grave situación, "sin que por el momento haya habido respuesta". "Este retraso tiene menos sentido aún más si cabe tras las elecciones celebradas hace una semana y donde se sabe que el equipo de gobierno actual continuará", precisan.

Por todo ello, el Spplb quiere dejar claro que "es necesario abordar el gravísimo problema y no se puede dilatar más las decisiones, las tome quien las tenga que tomar. La seguridad e integridad de bomberos y ciudadanos no sabe de cargos políticos en funciones, ni de resultados de partidos políticos ni reparto de delegaciones. Pedimos, exigimos soluciones ya", dicen.