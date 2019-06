Ribó y Sandra Gómez se reúnen este viernes como paso previo a la negociación

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, mantendrá este viernes una reunión con la portavoz socialista en el ayuntamiento, Sandra Gómez, previa al inicio de las reuniones de la comisión negociadora para formar el nuevo Gobierno municipal. Así lo ha asegurado Ribó a los periodistas tras mantener una reunión con el director de la Oficina de Información de la FAO en España, Enrique Yeves, y al ser preguntado por el estado de las negociaciones con el PSPV-PSOE.

"Las negociaciones van bien", ha dicho Ribó, quien ha explicado que Compromís nombró el pasado martes su comisión negociadora, formada por cuatro personas, el PSPV lo hará este jueves y el viernes habrá una primera reunión con Sandra Gómez. "Y luego comenzarán las reuniones de la comisión negociadora. Una cosa absolutamente normal", ha recalcado el candidato de Compromís a la reelección.

El alcalde en funciones no ha podido precisar la hora de la reunión ni el lugar, aunque ha indicado que no será temprano porque se celebra la Junta de Gobierno Local y podría ser a partir de las 10.30 u 11 horas, y se hará en un lugar fuera del Ayuntamiento, ya que el consistorio "es un lugar oficial y ahora no toca hacerlo aquí, hay muchos lugares por ahí".

Preguntado si con esta reunión ya queda desbloqueada la situación y comenzarán las negociaciones con normalidad, Joan Ribó ha asegurado: "Sí, creo que sí. Nosotros hemos planteado ya los puntos programáticos que queremos y por su parte también". "Tendremos una reunión mañana, no sé cómo definirla, y después comenzarán las reuniones de negociación, creo que está todo bien", ha señalado.

Respecto a su relación con la portavoz socialista, Ribó ha negado que no sea fluida: "El problema -ha dicho- es que ha habido un error de interpretación en este tema. Creo que el tema se ha arreglado, tendremos la reunión correspondiente y nos pondremos a negociar".

Según Ribó, "en estos temas, si miras por los pueblos, municipios, ciudades, las formas de negociar comienzan y a veces tienen su complicación. Las cosas se están arreglando, las arreglamos y a funcionar". "Hay tormentas que son muy sencillas de arreglar, y esta es una de ellas porque está muy circunscrita y no tiene más importancia", ha concluido.



La comisión ejecutiva socialista se reúne esta tarde

Tras las declaraciones de Ribó, la candidata socialista Sandra Gómez no tardó en comunicar la reunión convocada esta tarde de la comisión ejecutiva del partido socialista en la ciudad de València para autorizar el inicio de "las negociaciones y el diálogo con la coalición de Compromís de cara a conformar un gobierno de coalición y de progreso en la ciudad de València". Unas negociaciones, indicó Gómez, que arrancarán mañana con la reunión que mantendrá con Ribó y que continuará "con la comisión técnica que será la encargada de perfilar la base del programa de gobierno para los próximos cuatro años".