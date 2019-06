Menguzzato rechaza unir Policía Local y Movilidad Sostenible

Sobre la posibilidad de que las concejalías de Movilidad y Protección Ciudadana vayan juntas en una gran área en el próximo mandato, como es intención de Compromís, la actual edil del PSPV que dirige a la Policía Local y Bomberos, Anaïs Menguzzato, dijo ayer que no sabe «si obligatoriamente deben ir juntas», sino que lo que ha de existir es «una importante coordinación, porque la Policía Local ejecuta la normas que pone Movilidad».

«Se me ocurren muchos otros espacios en los que Policía Local podría estar conjuntamente con otras áreas, como por ejemplo el tema de personal, como ocurre en otros ayuntamientos», añadió, para finalizar: «No es una cuestión de juntar, sino de extender la capacidad de coordinar la acción política y para eso no hace falta juntarlo en una misma área, no sería necesario».