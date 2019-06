Playas de València: El viento de poniente deja aguas transparentes

El viento de poniente que desde esta mañana sopla en Valencia deja tras de sí aguas transparentes en las playas de la capital del Túria que, esta tarde, cuando amaine, posiblemente resultarán cristalinas.

Habitualmente las aguas de las playas que bañan el litoral de la ciudad de València suelen tener un tono verdoso, independientemente de su limpieza, puesto el hecho de que tengan ese color no significa que el agua de las Arenas, la Malva-rosa o el Cabanyal no goce de buena salud medioambiental. Pero lo cierto es que no es usual que sea tan transparente como si se tratase de una playa de las Islas Baleares.

El aspecto que luce hoy el agua es fruto de la acción del viento de poniente que sopló el pasado miércoles y hoy mismo, aunque en esta ocasión el agua no es tan cristalina como otras veces debido a que las rachas aún no han amainado. Así que es muy posible que esta tarde, conforme el viento se encalme, el aspecto de la playa de las Arenas, donde esta mañana se han tomado las imágenes, resulte paradisíaca, con aguas cristalinas y arena fina y dorada.