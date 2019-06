Ribó y Gómez acercan posiciones con el pistoletazo de salida a la negociación

Joan Ribó y Sandra Gómez escenificarán hoy el «pistoletazo de salida» a las reuniones que han de configurar el Govern de la Nau II. La cita será en el Teatro Rialto, a las 10,30 horas de la mañana. Poco después, sobre la una del mediodía, se sentará en el mismo escenario la comisión negociadora encargada por ambas formaciones para la confección de la nueva coalición de gobierno municipal «estable y de progreso para València». Tanto Compromís como PSPV acuden con los puntos programáticos ya planteados, tal como explicaba Ribó.

El alcalde en funciones señalaba que las negociaciones «van bien», tras conformar el pasado martes su equipo negociador, formado por Esther Tarín, Amadeu Mezquida, Pilar Soriano y Papi Robles. En este primer encuentro poco se podrá adelantar advertían fuentes de ambos partidos. Tras un primer encontronazo a cuenta de que el alcalde en funciones citara en su despacho a la popular María José Catalá antes que a Sandra Gómez, el bloqueo amenazaba con ralentizar las negociaciones, con la socialista visiblemente enfadada al sentirse relegada pese a su posición de socia de gobierno. Algo a lo que Ribó trataba ayer de quitar hierro. «Nosotros hemos planteado ya los puntos programáticos que queremos y por su parte también». «Tendremos una reunión, no sé cómo definirla, y después comenzarán las reuniones de negociación, creo que está todo bien», señalaba Ribó, negando que la relación con Gómez no sea fluida. «El problema es que ha habido un error de interpretación en este tema. Creo que el tema se ha arreglado, tendremos la reunión correspondiente y nos pondremos a negociar», insistía. «En estos temas, si miras por los pueblos, municipios, ciudades, las formas de negociar comienzan y a veces tienen su complicación. Las cosas se están arreglando, las arreglamos y a funcionar», razonaba.

«Hay tormentas que son muy sencillas de arreglar, y esta es una de ellas porque está muy circunscrita y no tiene más importancia», explicaba. De por qué el Rialto, explicó que el consistorio no podía albergar estas negociaciones. La firma del acuerdo final que determinará la hoja ruta de los próximos cuatro años no tendría que ser necesariamente el mismo escenario.



Estable y progresista

La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València designaba por la tarde a Borja Sanjuán, Rafael Rubio, Carlos Vila y Teresa Altarejos como miembros de la comisión negociadora. La propuesta que se alcance entre las comisiones negociadoras de ambas fuerzas políticas será consultada a la militancia, tal como destacaban los socialistas, quienes incidían en la construcción de un gobierno «de coalición, estable y progresista».