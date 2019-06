«Estar aquí nos da visibilidad y mucho apoyo»

La entidad beneficiaria este año en el V Festival de Paellas Solidario de la Agrupación de Fallas del Marítimo fue la Asociación de Afectados del Ictus de la Comunitat Valenciana. Su presidente, Juan Mondéjar, indicaba ayer en el estand instalado en el festival que «este acto nos da la posibilidad de hacer visible esta enfermedad y nos da mucho apoyo».

El explicaba que en la Comunitat Valenciana hay muchos afectados, pero «muchos de ellos no salen apenas a la calle. Tenemos una discapacidad que nos afecta, pero somos personas activas que de la noche a la mañana sufrimos un ictus y perdemos esa movilidad que teníamos». Él reconocía que «recuperarse tras esta situación es bastante traumático y crudo de asimilar, a mi me costó, pero he aprendido a vivir con el ictus». Tras lo que agregaba: «tengo movilidad reducida, pero he podido disfrutar de la sociedad y de lo que me da la vida, de mi familia y amigos como cualquier otra persona». Para Mondéjar participar en este tipo de eventos es importante «para hacer visible el ictus», pero también «para llevar un mensaje a todos los que están en su casa que no salen por el miedo a la nueva situación a la que se enfrentan ellos y sus familiares, queremos hacerles ver que la vida se puede tomar con naturalidad y se puede disfrutar de actos como esta fiesta de las paellas», reflexionaba.