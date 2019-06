Los "gegants" anunciarán el Corpus con el cartel de Violeta Lorente para las fiestas de 2019

Los «gegants» son un elemento muy llamativo en la fiesta del Corpus, pero no es, dentro de la enorme riqueza de elementos de la «festa grossa», uno de los más populares. Y precisamente para ponerlo en valor, la arquitecta y diseñadora Violeta Lorente como cartel de la fiesta de este año. Se ha basado para ello en un componente emocional: la impresión que da por el tamaño. «Es un recuerdo que tengo de niña y he reflexionado que si a mi, en el Siglo XX, me llamaba la atención, qué no pasaría en el Siglo XVIII». Además, el cartel tiene un marcado carácter femenino, puesto que son tres figuras étnicas de ese género las que conforman la composición. Otro detalle llamativo son los ojos que se asoman por el mirador de la cintura, y que quieren representar a todos aquellos que trabajan por la fiesta. El acto simbolizó la presencia de la fiesta en el edificio municipal y como ta lo quiso subrayar el concejal de Cultura Festiva en funciones, Pere Fuset, al considerar que «el Corpus merecía estar en el salón de Cristal, lo mismo que lo están para otros eventos importantes, las Fallas, San Vicente o los Moros y Cristianos». Precisamente, de esta fiesta ya hizo el cartel la autora en su edición del pasado año.

El Corpus de 2019 empieza hoy con el ciclo de conferencias. En el museo de la Ciudad tendrá lugar una charla sobre la música de las campanas en dicha fiesta. El pregón será el jueves 20 a cargo de Ampar Cabrera, un día antes de que empiece la secuencia ritual de actos.