El temporal del domingo deja en la playa del Cabanyal la primera invasión de algas

La mar revuelta del pasado domingo ha dejado una sorpresa desagradable para los bañistas: la primera gran invasión de algas en la orilla. Se le conoce como arribazón y, en la jornada de ayer, dejó un paisaje singular en toda la fachada costera.

A pesar de tratarse de un lunes de junio, las playas del «cap i casal» registraban ayer un notable llenazo. Más de siete líneas de hamacas, toallas aparte. Y los miles de personas desplazadas se encontraron con el inesperado, a la vez que desagradable, invitado. En este caso, además, con singularidades, puesto que se trataba prácticamente de polvo de algas, fragmentos que eran apenas lascas, de un desagradable color negro, y que le daban un aspecto especialmente feo. Pero con la particularidad de que la playa estaba afectada por zonas. Junto a un buen trecho plagado del detrito, tanto en la arena como dentro del mar, otras contiguas se encontraban no sólamente libres de la misma, sino con un agua especialmente clara. No es de extrañar por ello que los bañistas optaran por estas "ventanas" para el baño. La presencia de las algas no impedía que las banderas fueran verdes.

Se trata de la primera gran invasión de este tipo de materia orgánica, que tiene su factor desagradable en el olor a descomposición (ayer hacía bastante calor), además de hacer mucho menos apetecible la opción de pasear por una mera cuestión de vista y tacto.



Indicativo de calidad

Paradójicamente, estos residuos son un indicativo de buena calidad de las aguas, ya que quiere decir que la vida vegetal se desarrolla en la plataforma con buen tino y lo que llega son los fragmentos rotos y gastados. Las praderas de algas, que se pueden encontrar relativamente cerca, aguas adentro, son uno de los ecosistemas más valiosos de la Comunitat Valenciana por el aporte de oxígeno y su contribución a la limpieza de las aguas.

Esto no quita para que los bañistas mostraran ayer su desagrado por el aspecto de la playa, en la que el domingo, por contra, era el oleaje el que no invitaba al baño.

La retirada de los restos de algas no se aplica durante los meses del año no turísticos, sino que se mantienen en la propia arena para facilitar o la limpieza natural o para que las propias algas penetren en la arena y sirvan para evitar la erosión de los enormes espacios que hay desde el Paseo de Neptuno a la Acequia de Vera. .