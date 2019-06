Català: "El Pacte de la Nau está tocado de muerte"

María José Català será la líder de la oposición y anuncia desde el primer minuto un marcaje al hombre. «Llegamos con un equipo muy bueno. Haremos una oposición responsable y leal, pero firme, que fiscalizará cada día la labor del alcalde. Va a notar el aliento del Partido Popular todas las mañanas».

No arrienda las ganancias al equipo de gobierno. «El del Botànic ha sido un pacto in extremis y auguro una muerte anunciada del de la Nau porque habrá rencillas, venganzas, zancadillas y pataditas en los tobillos. La relación entre Compromís y el PSOE no pasa por su mejor momento. No va a ser lo mismo. Esas sonrisas y alianzas de tanta complicidad de hace cuatro años no se van a repetir. El Pacto de La Nau está tocado de muerte antes de empezar. Un gobierno se debe formar entre gente que confíe entre sí y aquí no hay confianza, sino rivalidad. El enemigo del PSOE tiene como enemigo a Compromís y dormir con el enemigo no es fácil. Y lo mismo pasa en Compromís: en la recogida de credenciales se escuchaban aplausos con mayor o menor intensidad. Es una coalición y se nota siempre y ahora más porque habrá codazos por la sucesión de un alcalde desganado»

«Nosotros ya hemos pasado nuestra travesía en el desierto. Somos la alternativa a Ribó y llegamos con una renovación de estructura y de reilusión»