Despedida de Pedro García Rabasa y agradecimiento a los que no siguen

El Ayuntamiento de València celebró ayer el último pleno de este mandato 2015-2019, una sesión extraordinaria en la que la corporación local despidió por su jubilación tras 27 años de trabajo en el consistorio a su secretario general, Pedro García Rabasa. En esta convocatoria se aprobó también la cuarta relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2019.

A esta última sesión plenaria no asistió la concejala del grupo de los no Adscritos, María Dolores Jiménez, que era concejala de Ciudadanos y meses antes del final de la legislatura abandonó el grupo; como tampoco lo hicieron cinco concejales del PP que igual que el resto de compañeros, hasta diez, no seguirán en el próximo mandato tras ser apartados del partido por presunta corrupción.

Los asistentes, en cualquier caso, coincidieron en «el reconocimiento a la trayectoria del secretario general y del pleno con motivo de su jubilación». Pedro García Rabasa recibió el elogio unánime de los portavoces por su profesionalidad con todos los grupos municipales independientemente del partido al que pertenecieran. Y él expresó emocionado la «enorme fortuna» que ha supuesto para él «trabajar por y para el Ayuntamiento de València».

El alcalde en funciones, Joan Ribó, también aprovechó este pleno para agradecer a todos los concejales de la corporación municipal 2015-2019 su «aportación, trabajo y dedicación por y para la institución y la ciudadanía». Asimismo, deseó «lo mejor» a quienes no formarán parte del consistorio el próximo mandato e inician «una nueva etapa en sus vidas» y emplazó a los que repetirán como ediles al pleno de constitución del próximo sábado.

Durante su turno de intervención, la portavoz de València en Comú, María Oliver, que no repetirá como concejala la próxima legislatura, aseguró que había sido «un orgullo y un milagro» su paso por el ayuntamiento.