Ribó utiliza "casi siempre" la bici para ir al Ayuntamiento

Joan Ribó, alcalde de València en funciones, ha sido interpelado este jueves por un activista ciclista cuando llegaba al consistorio municipal. El munícipe, como suele se habitual, acudía a su puesto de trabajo subido en su propia bicicleta cuando el activista le ha preguntado si ese era el método de transporte que utilizaba todos los días para acudir a la alcaldía. Ribó, que no ha detenido su marcha, ha contestado con un "casi siempre" a la pregunta del hombre, y ha continuado hacia las cocheras del consistorio, acompañado por su escolta que, como él, también se desplaza en bicicleta.



El propio alcalde ha respondido al vídeo publicado por el activista en Twitter: "Vaya sorpresa, no me esperaba un vídeo cuando me ha preguntado esta mañana por la calle. Mi medio de transporte más habitual en los trayectos personales, efectivamente, es la bici; menos cuando llueve, que cojo el bus", ha explicado.





Vaya sorpresa, no me esperaba un vídeo cuando me ha preguntado esta mañana por la calle...! ?? Mi medio de transporte más habitual en los trayectos personales, efectivamente, es la bici; menos cuando llueve, que cojo el bus — Joan Ribó (@joanribo) 13 de junio de 2019

Aunque Ribó es, por motivos de agenda y seguridad, uno de los miembros del gobierno local que más utiliza el coche oficial , suele llegar al Ayuntamiento de València "casi siempre" a bordo de su propia bicicleta. De hecho, la imagen de Ribó desplazándose en su bici fue una de las más comentadas en 2015, cuando tomó el control del consistorio.Hasta la llegada del Govern de la Nau, las cocheras del ayuntamiento estuvieron ocupadas por el Lancia Delta de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, desde 1991 . Al contrario que Barberá, que utilizaba dos Audi A8 (uno de ellos blindado) como vehículo oficial y que fueron subastados por 28.000 euros , Ribó se desplaza con uno de los Ford Mondeo de la flota consistorial.