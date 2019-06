Mientras dos operaciones de la contrata que mantiene el mobiliario urbano repintaban varios de los bancos de la plaza del Ayuntamiento con los colores de la bandera arcoiris, la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, y el edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, presentaban el autobús que circulará por la ciudad, al menos hasta el 29 de junio, con motivo del Día del Orgullo. Un colorista autocar que este año luce el lema. "València es la tierra de las flores, de la luz y del... (color, representado por la bandera LGTBi)", un simpático guiño al pasadoble 'València'.

"Desplegamos un año más nuestro mensaje de la diversidad, y este año con un mensaje que conecta mucho con el paso doble 'València'. La defensa de la diversidad, de la libertad y los derechos LGTBi están asumidos por la sociedad valenciana al igual que esa canción que hemos oído tantas veces y nos sentimos representados", ha explicado la concejala Isabel Lozano.

La edil de Compromís ha advertido que la ciudad no va a dar ni un paso atrás en las conquistas sociales de los derechos de todas las personas y ha mandado un 'recadito' al autobús de la organización ultracatólica Hazte Oír. "Estos son los autobuses que queremos en nuestra ciudad, lo que nos hacen sentir orgullosos de nuestra ciudad y no otros que tan solo buscan confrontación y bronca. Cualquier amenaza o recorte en los derechos tendrán una respuesta no solo institucional, sino también por parte de la ciudadanía que ya no va a admitir un recorte de derechos y libertades de nadie", ha aseverado.

En el mismo sentido se ha expresado Giuseppe Grezzi, quien ha recordado que València es una ciudad "acogedora", en la que todo el mundo "puede amarse de la manera que quiera". "Desde la EMT, que es un soporte con mucha visibilidad, es el cuarto año que suma a esta iniciativa, porque anteriormente el PP no lo hacía. Este autobús estará en la línea 73 y será muy visible en toda la ciudad", ha explicado.

Grezzi ha explicado que es "probable" que la EMT lleve un autobús a la manifestación del Día del Orgullo, el próximo 29 de junio.