La alternativa: un chapuzón en la piscina de la Marina

La reciente inauguración de la piscina de la Marina se convirtió ayer en una alternativa para quienes plantearon su fin de semana con la idea de bañarse en el Mediterráneo, pero temían que quedase algún resquicio de aguas fecales en las playas de la Malva-rosa y Cabanyal, pese a la autorización al baño del Ayuntamiento de València a primera hora de la mañana.

La plataforma de esta piscina natural, frente a la Base del Alinghi, se llenaba ayer de rostros jóvenes, pero también de quienes se habían bañado en sus aguas veinte años atrás. Como José Luis Albero, quien veía con muy buenos ojos la apertura de este espacio de baño en pleno puerto de València. «Es una alternativa maravillosa a la playa para los que no quieren arena, pero también a la piscina», esgrimía José Luis, quien de joven había acudido al mismo espacio para darse un chapuzón «con la pandilla». «Era lo común», reconocía.

Aunque José Ramón Lluch, otro habitual bañista del puerto hace un par de décadas, bromeba que entonces «salías del agua con la gasolina pegada al cuerpo». Cosa que, reconoce, «ahora no ocurre».

Algunos de los bañistas, no obstante, reconocían algunas deficiencias en el espacio. Como que los escalones de las escaleras no fuesen planos, sino redondos, y provocasen algún que otro resbalón. O que el césped artificial no estuviese del todo asentado en el suelo. También percibieron que el espacio habilitado podía quedarse «pequeño» ante la afluencia masiva de gente durante el fin de semana, sobre todo en época estival, reconoció David Gómez.