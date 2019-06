Ciudadanos acusa al equipo de gobierno de "abandonar a los dependientes"

A pesar de que el gobierno municipal no está no ya puesto en marcha, sino ni si quiera nombrado, Ciudadanos está dispuesto a presionar desde el primer minuto y, con ello, a inundar de mensajes críticos la actualidad del día a día. Y, de momento, es el nuevo concejal, Javier Copoví, quien está llevando buena parte del desgaste, puesto que el ojo se ha puesto, de momento, en la cuestión de la política social, uno de los ejes críticos de la formación naranja hacia la coalición naranja. Porque Copoví acusaba ayer a Compromís de limitar los medios para la dependencia y prolongar las listas de espera. «La falta de trabajadores sociales y de centros de servicios sociales provoca que el Ayuntamiento no esté al lado de los dependientes».

«Es necesario incrementar los medios tanto humanos como físicos para prestar el servicio que se merece el ciudadano. Faltan profesionales, hay precariedad laboral y los espacios son claramente inadecuados», afirmó Copoví, extrajo como deducción que «todo esto es lo que provoca que se alarguen las listas de espera».

Copoví incidió en la necesidad de que el Ayuntamiento esté «al lado de los valencianos. Hay doce centros municipales de Servicios Sociales y tenemos 88 barrios. A las personas dependientes no se les puede obligar a recorrer largos desplazamientos para que se atiendan sus derechos. "La crisis de los servicios sociales de la ciudad de Valencia debe ser atajada. La descoordinación, tanto interna como con la Generalitat, debe resolverse».