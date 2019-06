Compromís y el PSPV no logran acercar posturas para el gobierno de València

Las posturas de Compromís y el PSPV no se han movido ni un milímetro después de la reunión que han mantenido esta mañana los equipos negociadores de ambas formaciones. De hecho, en la Junta de Gobierno posterior a este encuentro, en la que se han visto las caras directamente Joan Ribó y Sandra Gómez, ni han hablado del tema, lo que hace pensar que las posturas para formar el futuro gobierno siguen muy alejadas.

Joan Ribó ha defendido una vez más un modelo similar al que ha sustentado el gobierno municipal en la última legislatura, incorporando gerencias que coordinen los trabajos, una figura que según Ribó, ya existe en la actualidad. E insiste en que la creación de una vicealcaldía, como piden los socialistas, no es compartida por su formación. A partir de ahí, el alcalde recalca su deseo de formar un gobierno de coalición, fórmula ideal para el alcalde. Sólo si la otra parte no acepta sus propuestas se plantearía el gobierno en solitario, ha dicho.

Por su parte, Sandra Gómez, ha explicado que su idea sigue siendo un modelo similar al del Botánic, con un presidente y una vicepresidenta, pero advierte que el asunto de la vicealcaldía no es el único en el que tienen diferencias. A su juicio, las gerencias que propone Ribó, con coordinadores vinculados a Alcaldía, lo que persiguen es un gobierno monocolor. "Ellos quieren gobernar en solitario o tomar las decisiones en solitario y eso no puede ser", ha dicho Gómez, que recuerda que el PSPV ya le dio a Ribó los votos para la investidura y que sin ellos no tienen fuerza para gobernar ni representación legítima de la ciudadanía.

Por último, la portavoz socialista cree que hay un problema de concepción general de esta negociación, de tal manera que ha acusado a Ribó de mantener una actitud paternalista con ella y de "subrogación", algo que no están dispuesos a permitir.