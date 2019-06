Ximo Puig: "No se puede gobernar con mayoría absoluta si no la tienes"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, cree que en la negociación que mantienen el PSPV y Compromís para conformar un gobierno de coalición en València «tiene que haber absoluta confianza y lealtad entre los socios», pero también «entender que no se puede gobernar con mayoría absoluta cuando no la tienes».

En una entrevista en Onda Cero, Puig reconoció que existen diferentes obstáculos en esta negociación, entre ellos, la vicealcaldía que reclaman los socialistas y que rechaza Compromís, pero explicó que esa es una parte de la cuestión, que para él no «sería lo definitivo». Según Puig, «tiene que haber absoluta confianza y lealtad entre los socios y entender que no se puede gobernar con mayoría absoluta cuando no la tienes», una lección esta última que él mismo se ha aplicado en la Generalitat, donde gobierna con Compromís y Podem, a pesar de tener más escaños que estas formaciones.

Puig cree que los obstáculos existentes en València tienen que ver con la visibilidad de las distintas formaciones en ese gobierno y con algunos aspectos programáticos, aunque dijo que no está en la negociación ni quiere acercarse a ella para «no generar confusión».

Puig destacó que el PSPV ha subido dos escaños en el Ayuntamiento de València y Compromís uno, por lo que hay mayoría progresista y sería «razonable ponerse de acuerdo compartiendo un gobierno y un programa que ya ha sido muy positivo para la ciudad» en estos cuatro años.

En este sentido, el president de la Generalitat confía en que no se llegue a la ruptura de las negociaciones y que haya «sentido común».