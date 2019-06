Con un bebé a punto de nacer y un desalojo en marcha

Hace un par de semanas que la orden de desalojo llegó a casa de José Miguel Morales. Entró en el que ha sido su hogar en los últimos cuatro años por la rendija inferior de su puerta. Y con la carta, también penetró el temor en una familia que espera un segundo hijo en cosa de un mes.

Entraron a vivir en la calle Agustín Lara, 26, cuando su segundo niño tenía tan sol dos años (ahora tiene seis). Hasta entonces residieron con la madre de José Miguel, pero sentían la necesidad, como cualquier otra familia, de empezar una vida propia.

Gracias al boca a boca de amigos y vecinos, José Miguel y su familia tuvieron conocimiento de la existencia de una vivienda vacía propiedad de un banco en el barrio de Orriols y decidieron okupar la casa. Como tantas otras familias que, ante la crisis habitacional, deciden agarrarse a un clavo ardiendo y, pese al poder que arrastran los bancos tras de sí, okupan una vivienda vacía. Eso sí, enfrentándose a cortes de luz o a la inexistencia de agua corriente.

Jesús Saiz, de la Asociación Evangélica de Barona, quiso ayudarles. Negoció con el banco un alquiler social. El esfuerzo fue en vano. La finca es propiedad de un fondo buitre y lo único que les ofrecieron por abandonar la casa antes de que se efectuase el desalojo fue un cheque de 2.000 euros. "Pero me negué, con esos 2.000 euros no hace nada una familia que se queda en la calle. El dinero, en estos casos, no es la solución. La solución es que tengan una casa", reconoce Jesús Saiz.

La entidad bancaria lo tomó como una especie de negociación, un regateo. Así que decidieron sumarle otros 500 euros a la oferta. La negativa fue rotunda y fue entonces cuando el banco decidió seguir adelante con la expulsión. "Yo no quiero dinero, quiero un alquiler social", lamenta José Miguel. Y así continuaron negociando durante un par de semanas, hasta mañana a las 10.00 horas cuando el banco tiene previsto el desalojo de esta familia con un bebé que podría nacer sin un hogar en el que crecer.



Llamamiento a la movilización ciudadana

José Miguel se unía así a la reivindicación que tuvo lugar esta mañana frente a Tabacalera, en la sede de la Concejalía de Bienestar Social. Varias entidades, como Sillas contra el Hambre, la PAH, 15M o los Iaio Flautas, se concentraron a sus puertas para desenmascarar lo que determinan como una política social "maquillada" de la cual sufre las consencuencias los más vulnerables. Situaciones como la de José Miguel Morales, denuncian, "han evolucionado a peor sin paliativos".

"Actualmente decimos y escuchamos sin escandalizarnos frases como Emergencia Habitacional, aplazamiento de desahucio, solicitud de ayudas de emergencia, Renta Valenciana de Inclusión, ayudas al alquiler, certificado de exclusión social, bono social de suministros...". Medidas, lamentaron, que esconden "historias de impotencia", de "vidas en precario", de "burocracia administrativa", de "sufrimiento". Una, dicen, "carrera de obstáculos, de normas reguladoras y arbitrarias con el único fin de compartimentar las necesidades".

Así, entre proclamas de "solo el pueblo salva al pueblo", y poniendo como ejemplo la lucha de los pensionistas o de las feministas para obtener logros, llamaron a la movilización ciudadana. Y, de hecho, establecieron un calendario de manifestaciones y concentraciones "con carácter inmediato y continuado", con el objetivo de "visibilizar los innumerables efectos de la emergencia social". Que no son pocos. De hecho, hicieron una lista: acceso a alquiler social, agilización de la RVI, ayudas a colectivos vulnerables, imposibilidad de empadronarse, creación y mantenimiento del parque de vivienda social, limitación de los precios de alquiler, la desaparición de desahucios de primera vivienda, y de los lanzamientos de fondos buitres.

Y como muestra un botón: anunciaron los próximos desahucios programados para verano. El de la calle Agustín Lara, mañana viernes a las 10.00 horas (vivienda en la que reside José Miguel Morales), el de la calle Daroca, 5, a las 10.45 horas del 3 de julio (donde vive una mujer con una hija con discapacidad), o el de la calle Padre Viñas, 72, el 10 de julio a las 9.15 horas, en la que vive una mujer con un 80 % de discapacidad. Para el 11 de julio se anuncia también otro desahucio de una pareja con dos niñas de cinco y tres años en la calle Arquitecto Rodríguez, 41, a las 9.15 horas.