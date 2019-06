El PSPV ofrece a Compromís la presidencia del pleno para "dar visibilidad" al sucesor de Ribó

El PSPV presentó ayer un documento en la mesa negociadora del futuro gobierno municipal de València en el que ofrece a Compromís la posibilidad de quedarse la presidencia fija del pleno para dársela a aquella persona cuya visibilidad quieran potenciar de cara a la sucesión de Ribó. Para los socialistas, «ese es el verdadero problema que está dificultando un acuerdo en València» y creen que esa puede ser una solución para desbloquear su propuesta de crear una vicealcaldía. Pero la respuesta no se hizo esperar. En Compromís niegan la vicealcaldía a los socialistas y les proponen que se queden ellos con la presidencia del pleno.

La propuesta completa del PSPV incluye una estructura de gobierno formada por el alcalde, una vicealcaldía y diez tenencias de alcaldía, de forma que se constituyera una Junta de Gobierno de doce personas, con seis de cada formación. Luego, cada una de esas diez tenencias de alcaldía y la vicealcaldía se repartirían las 11 áreas en que se distribuirían las labores de Gobierno.

Y como la vicealcaldía sería para el Partido Socialista, concretamente para su portavoz, Sandra Gómez, el PSPV ofrece a Compromís un puesto que compensaría esa visibilidad extra y que podría ocupar la persona que aspire a suceder a Joan Ribó dentro de cuatro años.

Según los socialistas, Ribó bloquea la vicealcaldía porque no quiere darle visibilidad a Sandra Gómez y piensa más en la promoción de su sucesor. Así pues, si ese es el problema le ofrece la presidencia del pleno, que «tiene visibilidad y un papel institucional relevante». De hecho, dicen, «todas las grandes ciudades la tienen» y «Ribó la pidió para sí en la negociación de 2015», petición que no fue aceptada y que terminó convirtiéndose en una presidencia rotatoria entre los tres grupos, precisamente para repartirse esa cuota de visibilidad política.

Con ese argumentario, al término de la reunión el secretario de Organización del PSPV de la ciudad de València, Carlos Vila, volvió a pedir a Compromís que levante el veto a la vicealcaldía y acerquen posiciones. Y sobre su propuesta de estructura de gobierno, Vila reiteró que «es una propuesta coherente y en sintonía con el modelo que ambas formaciones hemos aprobado en la Generalitat».



Respuesta de Compromís

Compromís no respondió ayer directamente a esta oferta y quedó con el equipo de negociación del PSPV en darle una respuesta por escrito el próximo lunes. De todas formas, ayer ya adelantaron parte de esa respuesta. Para empezar, cesaron a sus coordinadores de área como prueba de que renuncian a la estructura de gobierno que habían propuesto inicialmente e invitan al PSPV a hacer lo mismo con su pretensión de una vicealcaldía. Así mismo, recuerdan que la estructura del Botànic que pide el PSPV no se ha impuesto en ningún ayuntamiento y ofrecen esa presidencia del pleno a los socialistas.

Su idea es que prime antes «el interés general que cuestiones partidistas, de visibilidad o que pueda abrir la puerta a que en vez de un gobierno municipal, tengamos dos». No obstante, están abiertos a hablar y dar más visibilidad al PSPV y le devuelven la oferta de «nombrar a un o una representante socialista para presidir permanentemente el pleno municipal».

Desde Compromís, han lamentado que el único escollo a día de hoy sea el de crear un nuevo cargo político (el de vicealcaldesa) que no ha existido en el anterior Gobierno de la Nau y que el Acuerdo del Botànic no contempla. La coalición ha afirmado que está dispuesta a mover posiciones, como el cese de los coordinadores de área, pero ha advertido de que algunas críticas públicas del Partido Socialista que hablan de «vasallaje» o «subordinación» no ayudan a que la cosa avance.