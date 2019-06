La EMT estrena el uniforme de verano

No puede ser más oportuna la renovación de los uniformes de EMT València. En plena ola de calor algunos conductores ya lucen el nuevo atuendo de verano de la compañía, que por primera vez da la posibilidad a los trabajadores de optar por el pantalón corto y el polo para ir a bordo del autobús.

Desde el pasado 3 de junio, entre 50 y 70 empleados de la empresa pública acuden cada semana a El Corte Inglés a recoger el nuevo uniforme, un completo pack para invierno y verano. Cerca de 1.300 conductores recogerán sus trajes en las próximas semanas.

Por primera vez se ha puesto fin a la obligatoriedad de usar corbata en invierno, y los chóferes pueden elegir ahora para el periodo estival vestir con pantalón corto y polo. La camisa o el chaleco seguirán formando parte del uniforme oficial, aunque las camisas son ahora mucho más cómodas al eliminar el cuello duro que incorporaban las anteriores.

El estilo de la vestimenta de los conductores se pactó hace 44 años, pero tras este largo periodo de inmovilismo en lo estético, la compañía pública de València apostó por modernizar el uniforme, cuyas nuevas características se recogen en el nuevo convenio, firmado el año pasado.

La decisión no ha estado exenta de polémica, pues las atrevidas propuestas de la dirección de la empresa (con camisas rosas, moradas, pistacho o naranja claro) no gustaron a la mayoría de los conductores, que un referéndum tumbaron el estilismo propuesto y optaron por un azul marino clásico. Hoy en los grupos de WhatsApp de los trabajadores muchos se arrepienten de la decisión.

Para conocer de primera mano qué tal sienta el nuevo uniforme de verano acudimos a las 8.45 de la mañana al barrio de la Llum de València, a la parada donde regula la línea 71. Llega Francisco Núñez con su flamante nuevo atuendo, recién planchado y listo para combatir las altas temperaturas que se anuncian para la jornada laboral.

Núñez viste con polo azul marino y pantalón corto del mismo color. Lleva 12 años en la empresa y cree que ya tocaba una renovación, y una de sus primeras reflexiones es que los conductores han perdido «visibilidad» con el nuevo color. «Lo hemos dicho más de uno, el azul marino, frente al azul claro antiguo, no contrasta con el pantalón y se te ve menos en el bus. Debería ser un azul más clarito, más celeste? Pero bueno fue lo que se votó y ya no se puede hacer nada».

Francisco es uno de los primeros que ha apostado por el pantalón corto para el verano y cree que muchos compañeros seguirán su ejemplo. «Hay compañeros que se van animando con el pantalón corto. Es verdad que se produce la típica risa cuando te ven por la mañana, pero bien. Yo creo que la gente más mayor es la más reacia al pantalón corto, pero el resto lo vamos aceptando bien», asegura.

Cree que las nuevas prendas eran necesarias, sobre todo porque ofrecen más confort al conductor. «El polo la verdad es que es una tela que se nota bastante fresquita. El pantalón cortó también es más cómodo y más fresquito, porque hace mucha calor en el autobús. Es cierto que depende del autobús que te toque conducir, porque yo que voy alternando líneas me tocan autobuses que, por ejemplo, el aire acondicionado no nos da directamente en la cabina a nosotros, y hace mucha calor. Hay compañeros que con el pantalón largo se lo iban subiendo, no es mi caso».

Cuestionado sobre si las nuevas prendas de verano pueden restarle cierta autoridad a los conductores, Francisco Núñez cree que no es una cuestión atribuible a la forma en la que van vestidos. «Depende de quién entre por la puerta, pero da igual cómo vayas vestido. Algunas personas si quieren faltarte el respeto lo harán igual. Otra cosa es la imagen, que es verdad que sí es otro estilo, sobre todo ahora que ya es obligatoria la corbata», explica el experimentado conductor.

El Corte Inglés ganó la licitación pública para ser el proveedor de los uniformes de la EMT durante los próximos cuatro años y medio. Un contrato que asciende a 580.285 euros. Fuentes de El Corte Inglés informaron a este periódico que los conductores, por regla general «están contentos con el cambio» del uniforme y señalan que en torno al 20 por ciento de los chóferes están apostando por el pantalón corto para el verano. Además destacan que el principal motivo de satisfacción es el cambio de en las camisas, ya que el cuello de las nuevas es mucho más cómodo.