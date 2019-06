La familia con cuatro menores del Cabanyal logra aplazar el desahucio

Sara Bermúdez por fin hoy respira tranquila. La orden de desahucio que iba a expulsar a su familia de su hogar este jueves se ha convertido, al menos por el momento, en un amargo mal sueño. La familia de Sara y Francisco, con cuatro menores a su cargo, el mayor de 15 años y el menor de cuatro, ha convivido con la espada de Damocles pendiente de su cabeza desde principios de año.

El antiguo propietario de la finca en la que Sara tiene alquilada una vivienda fue acumulando deudas hasta que una entidad bancaria embargó todo el edificio. En este bloque de viviendas había otras cuatro familias alquiladas, por lo que desde el juzgado se instó a la entidad bancaria a que subrogase a los inquilinos, dado que habían pagado su alquiler religiosamente durante años.

Nadie les explicó, sin embargo, que debían abrir una cuenta judicial en la que depositar el alquiler mensual, por lo que a partir de ese mismo instante todos ellos empezaron a aparecer como deudores. Ahí empezó su pesadilla. Después de parar el primer desahucio, llegó una segunda orden en abril, también paralizada gracias a la acción vecinal de la plataforma Espai Veïnal Cabanyal, como contó Levante-EMV. La entidad bancaria les informó que paralizaría el desahucio de manera indefinida hasta que Sara y su familia encontrasen una vivienda social. Sin embargo, no fue así. Hace un par de semanas que se volvió a poner en contacto con la familia para indicarles de un tercer y definitivo desahucio, pese a que les había sido imposible encontrar un alquiler social durante ese tiempo, debido a la parálisis en la Concejalía de Servicios Sociales por la inminente salida de Consol Castillo y la campaña electoral. No fueron argumentos suficientes para la entidad bancaria, que quiso seguir adelante con la orden.

La plataforma Espai Veïnal Cabanyal interpuso entonces un recurso en el juzgado acogiéndose al último Decreto Ley publicado el 1 de marzo de este año en el BOE (e impulsado por las negociaciones del PSOE y Podemos) que otorga una mayor protección a los inquilinos e inquilinas que, ante una orden de desahucio, se encuentren en situación de vulnerabilidad. Obviamente, la familia de Sara Bermúdez cumplía todos los requisitos: una familia con cuatro menores que no llega a un salario mensual de 500 euros.

Hecho suficiente para que desde los juzgados estimasen oportuno el aplazamiento de la orden tres meses más.



«No lanzo campanas al vuelo»

El anuncio les llegó el viernes por la tarde, pero la alegría de la noticia aún ayer se hacía palmaria en la voz de Sara. «Yo soy creyente y creo que Dios me ha puesto a estos dos chicos [en referencia a los miembros de Espai Veïnal Cabanyal] en el camino para ayudarme», relata Sara, quien admite que ignoraba que podía aplazar el desahucio con un recurso en el juzgado. Como muchas otras personas, asegura que desconoce «muchas de las leyes» que les «son propias».

No obstante, no quiere lanzar las campanas al vuelo. Recuerda que el plazo antes del desahucio definitivo es solo de tres meses y que estos «pasan volando». Sara ya ha movido todos los hilos habidos y por haber. Los servicios sociales le han asegurado que han situado a su familia en un lugar preferente en la bolsa de vivienda social, aunque es muy probable que tengan que abandonar su barrio, incluso la ciudad. El «problema» es que Sara lleva a sus dos hijos a un centro escolar del Cabanyal donde todos los gastos son gratuitos y asegura que no puede permitirse un nuevo colegio en el que pagar matrícula, libros y demás para sus cuatro hijos menores, a la vez que paga el alquiler, con un sueldo de 500 euros mensuales.