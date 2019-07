Compromís y el PSPV no logran avanzar en la estructura de Gobierno

Sin avances sustanciales. Asi ha terminado la enésima reunión de Compromís y el Partido Socialista para tratar de formar gobierno en València. Ambas formaciones han presentado sus propuestas de estructura de Gobierno y sigue sin haber acuerdo. Los socialistas insisten en un formato a imagen del Botànic, lo que supone tener una vicealcaldía para su portavoz, Sandra Gómez, y Compromìs propone una estructura similar a la que hay en estos momentos, que no incluye una vicealcaldía.

Las valoraciones, sin embargo, son diferentes. En Compromís entienden que se han producido avances al acercar posiciones en cuanto al número de áreas que podría llevar cada uno de los partidos y aseguran que no se ha tocado el tema de la vicealcaldía. Entre los socialistas, sin embargo, no creen que haya avances sustanciales mientras no se contemple un formato similar al del Botánic, que, según dice, ya tiene el aval de los dos partidos y que debe ser el punto de partida.