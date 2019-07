Compromís ofrece al PSPV la portavocía exclusiva y Protección Ciudadana reforzada

Una nueva reunión para formar gobierno en València y un nuevo fracaso. Y así van ya una docena. Ayer Compromís le ofreció al Partido Socialista la portavocía exclusiva del futuro gobierno, la creación de dos áreas más y la consolidación de Protección Ciudadana como una gran área independente que seguirían teniendo los socialistas, pero nada de la vicealcaldía que estos le reclaman. Así pues, al término del encuentro, Compromís hablaba de avances y entre los socialistas seguía instalada la decepción.

Ayer ya no fue una reunión de dos horas, sino más larga, y ya no se utiliza como centro de operaciones el teatro Rialto, sino el propio ayuntamiento. Pero el resultado de las conversaciones sigue siendo el mismo. Hay ofertas sobre la mesa pero no hay acuerdo, ni tan siquiera aproximación, sobre el tema de la vicealcaldía, que frustra un encuentro detrás de otro pese a la cada vez más cercana fecha del 15 de julio, último día para celebrar el pleno de organización del consistorio.

Ayer, Compromís ofreció a los socialistas la portavocía del ayuntamiento en exclusiva -los últimos cuatro años fue compartida por los tres grupos de gobierno-; subir a diez los miembros de la Junta de Gobierno para que el PSPV tuviera 4, por 5 de Compromís más el alcalde; incrementar de siete a nueve el número de áreas de Gobierno y que una de ellas fuera en exclusiva y por separado para Protección Ciudadana, que es del PSPV y que se rumoreaba que podría unirse a Movilidad.

En el Partido Socialista, por su parte, no aceptan esta propuesta, porque sigue siendo una estructura muy alejada del modelo del Botànic, donde hay un presidente y una vicepresidenta, lo que extrapolado al ayuntamiento de la capital se traduce en una vicealcaldía. Entienden que este modelo ya está aprobado por ambas formaciones en la Generalitat y que debería ser el punto de partida de la negociación, no un motivo de veto por parte de Compromís.



Valoraciones dispares

Con estas ofertas y contraofertas, la valoración de ambas formaciones es muy distinta. «Compromís ha hecho varias propuestas en positivo durante la negociación para aproximar posturas con el PSPV-PSOE y la intención de los valencianistas es continuar en esta línea para crear un gobierno de coalición», asegura la formación naranja, que recuerda que ya «ha renunciado a su modelo de gerentes de área»; ha cesado a sus coordinadores generales; y ha ofrecido una portavocía única del gobierno y la presidencia de los plenos al PSPV.

«No tenemos ningún problema en que Sandra Gómez tenga más visibilidad. Queremos encontrar el equilibrio entre los resultados electorales y la aspiración de Gómez de ser más visible», dice Compromís, pero pide a los socialistas que empiecen a tomar decisiones. «Es necesario que el PSPV-PSOE sea consciente de ello»,afirman.



Problema de representación

Por parte socialista, sin embargo, su portavoz, Borja Sanjuán, pidió no caer en el error de pensar que la negociación del futuro ejecutivo local es un problema de «vicealcaldía sí o vicealcaldía no», porque «es un problema de aquello que se entiende por un gobierno de coalición entre dos fuerzas políticas», que «exige que las dos estén representadas».

A su juicio, «lo que exigen los socialistas en la ciudad de València es «aquello que hemos dado antes en la Generalitat», sin embargo, no han encontrado «una respuesta afirmativa» a ese planteamiento. Se siguen «acercando posturas» y continúa «habiendo escollos para acercar» sus modelos de gobiernos.

Preguntado por las propuestas de Compromís, Sanjuán dijo que «son posiciones diferentes a las que han mantenido en el gobierno de la Generalitat». El portavoz socialista explicó que en el caso autonómico «el reparto es a partes iguales entre el partido que lidera el gobierno y los partidos que no lo lideran», y entiende que «lo que es bueno para la Generalitat debería ser bueno para el ayuntamiento» también.