Català (PP): "No sé si los socialistas no se enteran o están histéricos"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, no sabe si el PSPV «no se entera, no se quiere enterar o está en un momento de histeria y nerviosismo» y aseguró que, «evidentemente, los populares no tienen nada que negociar» con Compromís. Con estas palabras, la portavoz del PP salía al paso de las acusaciones socialistas de pactar con Ribó los sueldos y el pleno de organización, un asunto que les ha colocado en el centro de la polémica.

«El PSPV no sé si no se entera, no se quiere enterar o está en un momento de histeria y nerviosismo. Acusar al PP, que no está en la Junta de Gobierno y es el único partido que no nombra asesores en esa junta, de algo que ha hecho el PSPV y que han sido cómplices necesarios Ciudadanos (Cs) y Compromís, que también nombraron asesores, me ha sorprendido mucho», dijo Català.

La portavoz popular explicó que si PSPV y Ciudadanos «son coherentes y piden por escrito que a su personal eventual se le retire esa actualización salarial del IPC, voy a apoyarlos». «Espero que lo hagan, por coherencia», resaltó, al tiempo que ha lamentado: «Esto parece un patio de niños».

Por otro lado, Català declaró que la «única negociación» que puede haber en el ayuntamiento es entre el PSPV y Compromís. «El PP es el principal partido de la oposición y no tiene nada que negociar con Compromís, evidentemente», ha señalado.



Oferta de Ciudadanos

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en València, Fernando Giner, le pidió una reflexión a Sandra Gómez para que no siga siendo un «palmero» de Ribó y se una a los partidos constitucionalistas.