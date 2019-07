El PSPV suspende el diálogo entre acusaciones mutuas de deslealtad

Lealtad. Esa es la palabra clave de la negociación entre Compromís y el Partido Socialista para formar gobierno en València. Ambas partes se acusan entre sí de no cumplir con esa premisa y, entre tanto el diálogo sigue bloqueado. Cuestiones periféricas, preparadas o no, están enrareciendo un ambiente que para muchos ya no tiene marcha atrás. Y las reuniones de Joan Ribó con la portavoz popular, María José Català, independientemente del objetivo de las mismas, ha desbordado el vaso socialista. Ayer su portavoz, Sandra Gómez, no quiso decir que rompe las negociaciones, pero las da por suspendidas. «Así no asistiremos más a estas reuniones», dijo a Levante-EMV, «y si cambian, estaremos encantados».

Y es que más allá de las diferencias acerca de la estructura de gobierno o la creación de una vicealcaldía, que es el verdadero asunto a resolver, ahora el tema de ruptura son las reuniones que el alcalde, Joan Ribó, habría mantenido con la portavoz del PP, María José Català, para hablar de sueldos y pactar la abstención de los populares en el pleno de organización del próximo 15 de julio. Eso es, a juicio de los socialistas, desdeñar su voto y confirmar el deseo de Compromís de gobernar en solitario.

Ayer, de hecho, su portavoz, Sandra Gómez, abundó en esta idea en una comparecencia pública en la sede del PSPV rodeada de todos sus concejales y de los miembros del equipo negociador, que minutos antes habían celebrado una nueva reunión con el mismo final de siempre.

«Nosotros tenemos voluntad de hacer un gobierno conjunto. Gracias a la subida del PSPV se puede mantener el gobierno de izquierdas. Pero para eso hace falta confianza y lealtad de las dos partes», dijo Sandra Gómez, quien aseguró tener noticias de al menos dos encuentros de Ribó y Català en los últimos días.

La portavoz socialista se siente decepcionada y engañada, ya que, según dice, «el PSPV se está esforzando mucho para que ambas partes estén cómodas, asumiendo incluso los problemas de sucesión (de Ribó) que hay en Compromís».

Lo que no puede asumir Sandra Gómez, «es que haya más socios en una coalición de dos». «No tiene sentido ese juego a dos bandas», asegura la portavoz socialista, que no quiere «seguir siendo el atrezzo del teatro de Compromís ni formar parte de un espectáculo público». A su juicio, en este momento «existe una pérdida de confianza» y Compromís deberá tomar decisiones si quiere seguir adelante con la negociación».

Pero en Compromís no hay decisiones que tomar. En su opinión, es el Partido Socialista el que debe decidir si quieren pactar un gobierno conjunto, ya que hasta ahora también entienden que ha sido desleal con sus socios de Gobierno. «La estrategia de hoy de la dirección local del PSPV, convocando una rueda de prensa al mismo tiempo que se llevaba a cabo la reunión de la comisión negociadora con sus propios representantes y los de Compromís no hace más que quitar legitimidad a los encuentros que se están llevando a cabo entre los dos partidos», opinan en la formación naranja, que también lamenta el «comunicado incendiario» que emitieron el día anterior tras conocer «una noticia que no es cierta».

El propio Joan Ribó, preguntado por su reunión con la portavoz del PP, aseguró que «se ha reunido con Català, y con Gómez, y con Giner, y con Llano, y también con Fuset», portavoces de todos los partidos representados en la corporación municipal. «El alcalde puede y debe reunirse con los portavoces de los grupos municipales, con toda la normalidad y legitimidad democrática. Si el PSOE no se ha reunido más veces con el alcalde ha sido porque su portavoz le ha dado plantón al alcalde y ha decidido no acudir cuando la ha convocado», dijo.

Sobre la supuesta negociación de los sueldos con el PP, el alcalde recordó que «la misma Sandra Gómez y Ramón Vilar aprobaron en la pasada Junta de Gobierno Local el documento donde se dice que las retribuciones estarán sujetas a los Presupuestos Generales del Estado o a norma equivalente para el personal funcionario». «No sabemos si los continuos comunicados incendiarios del PSPV son la escalada de tensión que preparan para romper las negociaciones en el Ayuntamiento», dijo.



Sin fecha próxima

Así la cosas, el día de ayer transcurrió sin acuerdo, con la tensión en sus valores más altos y sin fecha para una próxima negociación. Ambas partes hacen declaraciones públicas defendiendo un acuerdo de gobierno, pero exigen lealtad del otro. Y eso no parecen encontrarlo, así que cunde el pesimismo en ambas delegaciones.

«Lo que se haga tendrán que hacerlo ellos», reiteró Sandra Gómez, que asegura, en cualquier caso, que ella nunca romperá el diálogo ni votará en contra en el pleno de organización. Su responsabilidad, dijo, es mantener la «estabilidad».

Compromís, por su parte, recuerda que «los resultados electorales se tienen que respetar, y no se pueden cambiar por la vía de las negociaciones en despachos. El PSPV tiene que decidir si quiere formar un gobierno de coalición para la ciudad de València».