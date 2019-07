La bandera verde vuelve a llenar las playas pero instala la precaución en los bañistas

Han sido tres los cierres al baño en tan solo veinte días en las playas de València y colindantes. Pero eso poco afecta a quien tiene en mente un fin de semana en la playa. El hecho de que la bandera verde estuviese izada ayer en la playa de la Malva-rosa después de haberse suspendido el baño en sus aguas por la presencia de la bacteria E.coli, presente en los restos fecales, dio seguridad a los bañistas, que solo ven motivo para no entrar al agua en caso de que la bandera esté de color rojo. La arena estaba abarrotada de sombrillas (también el agua de bañistas, aunque en menor medida), pero era imposible pasar por alto los huecos en primera línea, y en hora punta, de quien prefiere desplazarse a otra zona que no esté bajo la amenaza de vertidos fecales. Un hecho que ya temían y denunciaron ayer los hosteleros.

Aunque es cierto que muchos de los que se decidieron por ser fieles a su playa de siempre lo hicieron, sin embargo, sin conocer el hecho de que el cierre al baño se decreta un día después de que hayan encontrado en sus aguas la presencia de bacterias, por lo que la izada de bandera verde no tiene por qué significar que en ese momento el agua esté en buen estado, sino que lo estaba el día anterior.

Es por ello que algunos de los que acudían ayer a la Malva-rosa decidían bañarse con precaución, intentando sobre todo que el agua no llegase a rozarles la boca o los ojos. «De cuello para abajo», reconocía Carolina del Cerro allí. El año pasado ya había sufrido una intoxicación por bañarse durante una semana en unas aguas que posteriormente sabría que habían estado infectadas. Asegura que tuvo incluso que tomar antibióticos, pues la fiebre y el malestar no cesaron después de ello. Por eso recomienda ir «con un poco de precaución». Y es que la bacteria E. coli es la causa más frecuente de infección urinaria y, en menor medida, de otras infecciones como meningitis en el neonato o infecciones respiratorias, así como gastroenteritis.

Poco les importaba este hecho a Maricarmen Sánchez y Juana Hernández: «El agua está limpia, el suelo está limpio, ya está, qué más quieres, cuando dicen que está abierta es porque está bien, ya está, que sea lo que Dios quiera», decían mientras se apresuraban a coger el autobús que les llevaría de vuelta a casa.

Muchos reconocen no haberse informado debidamente antes de ir a la playa, como Víctor González y Antonio Martín, que admitieron haberse bañado porque «tenían mucho calor» y la bandera verde se lo permitía. Mientras, Daniel Lara salía de la arena con sus hijos cogidos de la mano. Pese a la bandera verde, Daniel les había dicho a sus hijos que tampoco ayer se permitía el baño. Y es que había decidido que ya no se iba a volver a bañar en sus aguas, ondase la bandera que ondease.

Aunque hubo quien consideró que los últimos decretos de cierre al baño eran «alarmistas» y que podía «espantar» a los bañistas, Víctor y Antonio aseguraron que es «importante que informen del estado de las aguas por si hay algún problema» porque «si te metes y tienes un disgusto también será tu culpa». Aunque sospechan que ya se hubieran producidos vertidos como este en otras ocasiones, defienden que no ha sido hasta ahora cuando se ha procedido a endurecer las medidas como con el cierre de las playas. «Lo que no se entiende», reconoció Carolina, es que «después de casi un mes de contaminación en el agua aún no se haya dado con el causante, tendrían que decirnos ya de dónde viene el foco de vertidos e intentar solucionarlo».