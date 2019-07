El primer 'supersábado' de Fira

Las Fallas han conseguido consolidar, dentro de su programa, una jornada que se llama «prefallas» o «supersábado» y que consiste en concentrar muchos festejos «de carrer» que dan brillantez y son una especie de aperitivo para lo que tiene que venir, puesto que tiene lugar el sábado previo a los días grandes. La Fira no tiene uno, sino cuatro, puesto que tiende a reunir actos importantes en una misma jornada. Tanto es así, que el centro de la ciudad se convirtió en una ensalada de estímulos para todos aquellos que por allí callejeaba. Porque la Nit del Folk es un fenómeno sobre todo céntrico, como lo será el tercero, la Gran Nit, mientras que el segundo, el próximo día 13, será en el puerto (la Nit a la Mar) y el último, el 27, se concentrará en la Ciudad del Artista Fallero con la Nit de la Punxà.

Ayer fue el folclore el que ocupó las calles. Primero, con la Jove Muixeranga de València y la Muixeranga de la Safor. Cambiando el recorrido respecto al año pasado, en lugar de acabar en las Torres de Serranos, en esta ocasión lo hicieron en la Lonja. Por la noche, un «sarao», un baile valenciano pero en bermudas y camiseta. Cientos de personas dispuestos a sudar, divertirse y asombrar. Pero no toda la Fira fueron bailes. No era el día más indicado, pero es lo que marca el calendario. El más indicado para enfundarse trajes de moro y cristiano y salir a desfilar. Pero es lo que hacen en el Marítimo, recorriendo la calle de la Reina, la misma vía que el desfile de Resurrección. Ahora, los personajes adelantan varios siglos en el tiempo. Antes, la Virgen del Carmen se había acercado a la playa, y el beato Gaspar Bono había sido agasajado con «cant», dentro de esta particular intersección de fiestas.