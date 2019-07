Grezzi asume la gestión de las playas y calidad ambiental

El concejal de movilidad, Giussepe Grezzi, asumirá además del área de movilidad la de playas y calidad ambiental y acústica. Esta es una de las modificaciones anunciadas hoy, esta mañana, por el vicealcalde Sergi Campillo tras la junta de gobierno extraordinaria en la que el alcalde, Joan Ribó, ha delegado las competencias que permiten el normal funcionamiento del Ayuntamiento de València.



El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este martes que está previsto que este miércoles se formalice el pacto de gobierno de la ciudad alcanzado entre su coalición, Compromís, y el PSPV para los próximos cuatro años y a partir de las elecciones locales del pasado 26 de mayo.

"Espero que sea mañana. Estamos trabajando para que sea mañana", ha señalado el primer edil, que se ha pronunciado de este modo preguntado por la firma del pacto de gobierno municipal tras participar en la presentación del evento deportivo y solidario 'València contra el Cáncer'.

El acuerdo se cerró y anunció el pasado viernes tras llegar a buen puerto las negociaciones entre ambas formaciones y concluir que el ejecutivo local contará para el periodo 2019-2013 con dos vicealcaldía, una para Compromís y otra para el PSPV, y nueve áreas de gestión. Desde ese día y a partir también de la distribución de áreas y delegaciones, se ha estado trabajando para cerrar y perfilar detalles y otras cuestiones y poderlas plasmar sobre el papel.

"En este momento estamos corrigiendo algunos errores del reparto de áreas, de delegaciones. Hay algún error que estamos corrigiendo esta mañana", ha comentado Joan Ribó, que ha asegurado tiene previsto presentar este miércoles "los puntos programáticos" del pacto de gobierno y así presentarlo formalmente.

Por otro lado, el alcalde ha hablado del pleno de organización del consistorio para el próximo mandato, previsto inicialmente para este miércoles y en el que se debe dar el visto bueno a la distribución del nuevo gobierno local y de las comisiones informativas, al número de asesores de cada grupo, y a la revisión de los sueldos de los concejales, entre otros asuntos.

Ribó ha destacado que la sesión plenaria ha tenido que retrasarse un día, del miércoles al jueves, 18 de julio, porque tras cerrar el acuerdo de gobierno "hemos llegado muy ajustados" de tiempo. Así, ha explicado que el viernes no se pudieron concluir todos los trámites y expedientes necesarios y que por ello no se alcanzaban las 48 horas necesarias para convocarlo con esa antelación.

"Se debe a una cuestión lógica muy sencilla. Para celebrar un pleno, para su convocatoria, han de pasar 48 horas. El viernes no pudimos llegar. Para hacer un pleno se tiene que presentar una serie de expedientes y para estos expedientes se tiene que tener claro todo lo anterior. Si no tengo los expedientes, no podemos presentar el pleno", ha detallado. Así, ha resaltado que todo se formalizó este lunes y que "por eso se ha tenido que retrasar un día" el pleno de organización.

Igualmente, preguntado por las críticas de la oposición --PP, Ciudadanos y Vox-- respecto a la asignación y distribución de asesores y por los "límites" que esta asegura que se ponen a su labor, el alcalde ha asegurado que "eso no es cierto".



"Totalmente suficiente"

El responsable municipal ha explicado que el número de asesores que ahora se ha dado a la oposición "es el número de concejales que tiene multiplicado por 1,3". "Es un número de asesores totalmente suficiente para poder hacer la tarea de oposición", ha manifestado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde se ha referido también a los sueldos y a las dedicaciones exclusivas otorgadas para este nuevo mandato y ha afirmado que "es absolutamente normal" y "lógico".

En esta línea, ha comentado que como "se hace en muchos municipios, las dedicaciones exclusivas las tienen en primer lugar aquellas personas que están en el gobierno" y después, "la oposición". "Lo que no es razonable es que la oposición tenga exclusivas y no tenga exclusivas el gobierno", ha añadido.

Asimismo, Ribó ha apuntado que su equipo de gobierno no es responsable de la norma que regula esta cuestión y ha aludido al exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro. "Nosotros no somos los responsables de que alguno, Montoro cuando era ministro de Hacienda, recortara el número de dedicaciones exclusivas", ha expuesto en este sentido.

"No tiene motivo para protestar"

El primer edil ha agregado que en el Ayuntamiento de València "lo que hemos hecho ha sido subir al máximo el salario de las dedicaciones no exclusivas" para que "no haya una discriminación significativa". "Quiero resaltar que la diferencia entre una dedicación normal y una exclusiva es poco menos del 10 por ciento. Por tanto, es una cantidad absolutamente razonable", ha insistido.

Con todo, Ribó ha considerado que la oposición municipal "no tiene motivo para protestar". "No hay ningún motivo razonable para protestar. Lo único que le pido es que compare con los resultados que hay por ahí, en muchos ayuntamientos, algunos del PP, y verá que lo que estamos haciendo es normal y se corresponde", ha subrayado.