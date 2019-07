El ayuntamiento sacará a sorteo casi 3.000 entradas de la Batalla de flores

El ayuntamiento sacará a la venta las entradas de la Batalla de Flores mediante el sistema de sorteo aleatorio entre peticiones. Es la fórmula que se empleó el pasado año y que permitió no ya igualar las posibilidades de los demandantes, no generar controversia. De esta forma, el viernes a mediodía se abrirá el plazo de inscripción a través de un enlace, que acabará la medianoche del lunes 22 al 23. Es básico, en ese sentido, que no hay prioridad alguna por ser más o menos madrugador. Tiene la misma opción quien se inscribe en la primera hora que quien lo hace en los últimos instantes. Con este plazo se permite que los últimos posibles interesados ( familias de preseleccionadas de Benicalap y Campanar) accedan al sorteo.

Muy poco después (queda por confirmar si será el martes 23 o miércoles 24) se darán a conocer las claves ganadoras, independientemente de que los agraciados recibirán un correo con las instrucciones para adquirir su palco. Quedará una lista de reserva para aquellos palcos que no sean retirados por los afortunados.

Así mismo, un poco más del cinco por ciento de los palcos saldrán a la venta en taquilla, de acuerdo con la legislación.

El actual equipo de gobierno ha encontrado en el sorteo la fórmula ideal para satisfacer la enorme demanda que existe para el festejo. Paradoja de la paradojas, con la llegada de Pere Fuset a la concejalía se amplió el número de palcos y, sobre todo, se «liberalizó» al gran público, que antes apenas tenía palcos a su disposición y al precio de pasar días enteros haciendo cola en taquilla. Sin embargo, la idea de venderlos a través de internet generó críticas porque se agotaban inmediatamente. Unas críticas que, aún más paradójico, hacía con especial saña el PP. Por eso, finalmente se ha optado por el sorteo, que da tres días y medio de margen para inscribirse, aplicándose después un programa informático para seleccionar los ganadores.



De seis a ocho plazas

Serán cerca de tres mil las entradas que saldrán a la venta, agrupadas en palcos de ocho. El pasado año, la capacidad de los recintos privados se amplió de seis a ocho para tener más aforo, subiendo el precio total de 30 a 40 euros, a cinco por persona, cubriéndose, ahora sí, toda la demanda.

La Batalla de Flores, que se celebrará el domingo 28, pondrá fin a la parte principal de la Gran Fira, puesto que la edición de este año ha incluido bajo su «paraguas» algunas actividades que tienen lugar en el mes de agosto, como parte de los actos del Festival de Jazz, de la Marina o la Filmoteca d'Estiu.