Los bomberos de València piden al Ayuntamiento más enfermeros con urgencia

Todos los Sindicatos de Bomberos del Ayuntamiento València por unanimidad han exigido este miércoles la cobertura urgente de todas las plazas vacantes de enfermeros de la unidad sanitaria de bomberos ante el "desmantelamiento progresivo" que está registrando y "su vital importancia" para la seguridad e integridad de los bomberos en sus intervenciones, según ha señalado en un comunicado conjunto SPPLB, CSIF, CCOO, UGT y STAS.

Al respecto, han recalcado que la Unidad Sanitaria de Bomberos, con varias décadas de antigüedad, realiza labores de "vital importancia" en su trabajo como profesionales de la emergencia. De hecho, ha apuntado que la prevención de riesgos profesionales en bomberos "no se entendería sin dicha unidad al formar parte tanto de la Prevención como de la Intervención Operativa propiamente".

En es sentido, han explicado que la ambulancia acompaña a las unidades de bomberos en prácticamente todos los servicios en los que interviene como viene reflejado en los protocolos de actuación como recurso preventivo en la seguridad y salud laboral de los bomberos. Además, es un elemento asistencial para el ciudadano que lo precise cuando se ve implicado en siniestros los que son requeridos como accidentes de tráfico, salvamentos, rescates o incendios, etc.

"No es ágil ni eficaz depender de otras unidades asistenciales sanitarias, como SAMU o ambulancias SVB, que, si bien son oportunas y necesarias en muchos incidentes, no tenemos las garantías de movilización en una primera instancia", han señalado.

De este modo, se incumple "una premisa básica" en seguridad de prevención de riesgos laborales. Además, han apuntado que señalar solo el SAMU (cuatro unidades para toda València), y la ambulancia de bomberos posee equipo sanitario (médico y enfermería).

Así, consideran necesario que la Unidad Sanitaria de Bomberos se mantenga e incluso se vea reforzada al demostrar que es "un servicio útil y necesario tanto para bomberos como al ciudadano en general".

Así, han insistido en que es necesario que se respeten las "tasas de reposición" por jubilación ya que en estos momentos hay tres jubilaciones que no se han cubierto. "Y no se entiende esta situación cuando existe de hecho una bolsa de trabajo con enfermería dispuesta a trabajar", han indicado.

Por todo ello, han recalcado que debido a la vital importancia del servicio "no descartan acciones de protesta si no se adoptan soluciones inmediatas que garanticen el servicio en todos los turnos, algo que a día de hoy no sucede".