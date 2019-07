La legislatura arranca en València con las críticas de la oposición por los recortes de los sueldos

Todos los concejales habían tomado asiento antes de las 10 de la mañana. Los nuevos en esto, como son José Gosálbez y Vicente Montañez, de Vox, no llegaban a atinar del todo con el funcionamiento del micro, que muchas veces dejaban apagado en sus declaraciones. Minucias a parte, la tensión entre equipo de gobierno y oposición era evidente. Tras enumerar los puntos del día, los reproches entre gobierno y oposición comenzaron a florecer.

Sin el menor género de dudas, el tema estrella en esta primera sesión extraordinaria de la legislatura recién estrenada fue el de los recortes de sueldo a la oposición y la supresión de la dedicación exclusiva. Los tres grupos de la oposición (Partido Popular, Ciudadanos y Vox) no dudaron en calificar la decisión de los socios de gobierno de "rodillo opresor", "con 'r' de Ribó", que lo único que evidencia es el "trato desigual a la oposición". Una "dictadura de izquierdas", vaya, como le gusta nombrar a los de ultraderecha a los equipos de gobierno que no son de su mismo signo. Un rodillo al que también ha apelado el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner y la portavoz popular, María José Catalá, con el "beneplácito socialista".

Tras la retahíla de acusaciones en la misma línea, ya fuesen de un partido o de otro, la vicealcaldesa Sandra Gómez, quiso "poner calma" y ha defendido que "todos los concejales tendrían que tener la exclusividad", pero que tenerla o no, no era una decisión de ellos, sino del PP cuando gobernaba, específicamente "del señor Montoro". Aún así, recriminó la "demagogia" que supone entrar al trapo en este asunto, cuando el sueldo que les queda a cada uno de los miembros de la oposición es "más que suficiente". En concreto, 63.000 euros brutos anuales. "¿Vais a decir que este salario solo os da para dedicaros un ratito por las mañanas al ayuntamiento?", ha declarado la socialista con cierta sorna.

Tras enumerar Catalá varios títulos de películas, como el de "Crónica de una muerte anunciada" en referencia al pacto del Rialto, la portavoz popular volvió a cargar contra el gobierno poniendo en su boca, de nuevo, la palabra "rodillo" tras criticar que "lo que están haciendo es volver a las políticas que tanto criticaron".

Fue esta intervención algo "melodramática", en opinión del alcalde de València, Joan Ribó que, volviendo a un tono más serio, ha asegurado que no han hecho nada fuera de la legalidad. Y que, es más, intentaron reinterpretar la ley de la forma más generosa posible para que sus sueldos se mantuviesen en la línea de lo que han obtenido hasta ahora. Y este hecho, ha dicho, no influye en su trabajo. A la vez que puso de ejemplo otras ciudades (como Alicante, Granada o Málaga) en las que, teniendo el Partido Popular al frente en coalición con Ciudadanos, también se ha recortado el tema de la exclusividad en la oposición. Por lo que ha advertido de que no se trata de una invención suya, porque "lo más razonable es que la exclusividad la tengan los que se dedican al gobierno, porque son los que tienen la responsabilidad jurídica", así como "mayor responsabilidad". Aún así se ha comprometido a extender la exclusividad a todos los concejales en cuanto se elimine las restricciones que impuso el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

También hubo tiempo para recriminar los recortes en las preguntas y mociones de los plenos (calificados por Catalá como una forma de "amordazar a la oposición"), así como la "desigual designación de asesores" entre gobierno y oposición. A este respecto Ribó ha asegurado que, mientras en otras ciudades el gobierno del Partido Popular ostenta más del 70 % de asesores, ellos únicamente cuentan con el 59 %, dejando el 41 % a la opisición. "Vayan y comparen", ha recriminado el alcalde.

Entre el cruce de acusaciones, la anécdota de la sesión la ha protagonizado el concejal de Vox Vicente Montañez que ha exhibido en el pleno un rodillo de pintura (equivocándose de rodillo en la metáfora) para regalárselo a Ribó. El alcalde ha ironizado a la salida: "Es solo para llamar la atención. Si hubiera sido nuevo aún me lo habría quedado".