El recorte salarial a PP, Cs y Vox centra el primer pleno

Todos los ediles habían tomado asiento antes de las 10 de la mañana. Los nuevos en esto, los dos concejales de Vox, no llegaban a atinar del todo con el funcionamiento del micro, dejándolo apagado en varias de sus declaraciones. Minucias a parte, la tensión entre gobierno y oposición era evidente. Tras enumerar los puntos del día, y la posterior votación para la aprobación de la ordenación de gobierno, los reproches comenzaron a florecer.

El primero en tomar la palabra fue José Gosálbez, portavoz de Vox, que, dijo, no puede callar ante la «absoluta falta de responsabilidad del alcalde» al no cesar al concejal de Educación y Cultura, Pere Fuset. Las descalificaciones hacia el alcalde no tardaron en aparecer. «Traidor» y «falto a sus promesas» fueron las más relevantes. ¿El motivo? Decía Gosálbez «no haber cesado a quien se encuentra actualmente investigado». Pero sin lugar a dudas, el tema estrella en esta primera sesión extraordinaria fue el de los recortes de sueldo a la oposición y la supresión de la dedicación exclusiva. Tras la retahíla de acusaciones, la vicealcaldesa Sandra Gómez, quiso «poner calma» y defendió que «todos los concejales tendrían que tener la exclusividad», pero que tenerla o no, no era una decisión de ellos, sino de las restricciones que impuso el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. Aún así, recriminó la «demagogia» que supone entrar al trapo en este asunto, cuando el salario es «más que suficiente». En concreto, 63.000 euros brutos anuales. «¿Vais a decir que este sueldo solo os da para dedicaros un ratito por las mañanas al ayuntamiento?», declaró la socialista con cierta sorna.

Tras enumerar la portavoz popular, María José Catalá varios títulos de películas, como el de «Crónica de una muerte anunciada» en referencia al pacto del Rialto, la portavoz popular volvió a cargar contra el gobierno tras criticar que «lo que están haciendo es volver a las políticas que tanto criticaron».

Fue esta intervención algo «melodramática», a juicio del alcalde de València Joan Ribó que, volviendo a un tono más serio, aseguró que no han hecho nada fuera de la legalidad. Y que, es más, intentaron reinterpretar la ley de la forma más generosa posible. Y este hecho, dice, no influye en su trabajo. A la vez que puso de ejemplo otras ciudades (como Alicante, Granada o Málaga) en las que, teniendo el PP al frente en coalición con Cs, también se ha recortado el tema de la exclusividad en la oposición. Por lo que advirtió de que no se trata de una invención suya. No obstante señaló que lo «más razonable es que la exclusividad la tengan los que se dedican al gobierno, porque son los que tienen mayor responsabilidad». Aún así se comprometió a extender la exclusividad a todos los concejales en cuanto se elimine las restricciones que impuso Montoro.



Reparto de asesores

Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, calificó de «inverosímil» que la vicealcaldía de Sandra Gómez «no aparezca por ninguna parte» en la nueva estructura municipal, «tras semanas de peleas y de teatro esperpéntico» entre Compromís y el PSPV.

También hubo tiempo para recriminar los recortes en las preguntas y mociones de los plenos (calificados por Catalá como una forma de «amordazar a la oposición»), así como la «desigual designación de asesores» entre gobierno y oposición. A este respecto Ribó aseguró que, mientras en otras ciudades el gobierno del PP ostenta más del 70% de asesores, ellos únicamente cuentan con el 59 %, dejando el 41% a la oposición. «Vayan y comparen», aconsejó el alcalde.