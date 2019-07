La Asociación de Mercados acusa a los vendedores del Central de dejadez y opacidad

La polémica en torno al convenio de autogestión del Mercat Central de València vivió ayer un nuevo capítulo cuando el presidente de la Asociación de Mercados Municipales de la Comunitat Valenciana, José Pérez Acevedo, mandaba un comunicado en el que aseguraba que su asociación «apoya al concejal de Mercados por la decisión de gestionar el Mercado Central». No obstante, el comunicado no se quedaba en eso sino que añadía que este mercado cuyo monumento es de interés público vive, en cambio «una gestión de la asociación de vendedores opaca, sin mantener el edificio público en su interior y con un deterioro que está presente». Por eso piden «una actuación inmediata por la administración municipal». Por tanto, y tras matizar a este periódico que «no estoy muy conforme con muchas de las cosas que ha hecho este gobierno municipal», sí que afirma que «apoyamos al concejal de Mercados Carlos Galiana en la decisión que ha tomado al respecto de gestionar el mercado municipal directamente como la mayoría de los mercados de la ciudad». De hecho solo el Central y el Mercado del Cabanyal son actualmente autogestionados.

Cabe matizar que Galiana aún no ha tomado esta decisión, pero tras la primera Junta de Gobierno del Govern del Rialto, a inicios de esta semana, el vicealcalde Sergi Campillo explicó que sí que habían pedido informes para saber «si es viable» a nivel jurídico que el Mercado Central siga gestionado por los propios vendedores. Este formato se inició en 1986, primero se iba renovando de forma decenal, hasta que desde 2106 lo hace de forma anual. Una concesión que habría que renovar, por tanto, antes de diciembre de este 2019.

Para Pérez Acevedo esta es «una buena oportunidad» para revertir este tipo de concesión pues, a su entender, «la gestión de los vendedores es insuficiente. Recaudan unos dos millones de euros de las tasas, pero no se hace casi nada». Él pone como ejemplo que el consistorio les instó a limpiar las cristaleras «pero no han hecho ni caso». También critica que la seguridad privada «en vez de dedicarse a evitar hurtos lo que hace es expulsar a grupos de turistas de allí y no tiene autoridad para ello». Una forma de proceder que anuncia que su asociación va a impugnar.

Acevedo afirma que altededor de la mitad de los vendedores del propio Mercat Central «están en contra de la actual gestión» y espera que pronto se certifique la que califica como «buena decisión» y también como «una oportunidad para que el ayuntamiento demuestre que puede hacer una gestión directa y mantener el Mercado Central en condiciones óptimas», concluía.