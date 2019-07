El PP alerta de que las ayudas europeas para el Cabanyal podrían perderse

La portavoz del Grupo Municipal del PP, María José Catalá, ha alertado de que las ayudas europeas destinadas a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada en el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França están en riesgo de perderse «por la desastrosa gestión del gobierno municipal». La Oficina de Ayuda Técnica para los Proyectos Europeos afirma en un informe reciente que «las unidades Ejecutoras difícilmente podrán acreditar tal extremo (que las certificaciones correspondan al 30% el gasto elegible aprobado) habida cuenta que no es posible acreditar un cronograma de ejecución». Además, señala que el Ayuntamiento no tiene «la potestad para decidir si aplica o no la penalidad de la reducción de la ayuda concedida». siendo quien tome esta decisión el Ministerio de Hacienda.

Catalá asegura por su parte que «la desastrosa gestión municipal puede conllevar la pérdida de unas ayudas fundamentales para un barrio que requiere una renovación y rehabilitación importante». Además, opina que « tanto los socialistas como Compromís sólo se acuerdan del barrio cuando llegan las elecciones. Queda demostrado el nulo interés por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en este barrio».