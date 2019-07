Las afrodescendientes piden más visibilidad para luchar contra el racismo

La celebración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, organizado por Movimiento por la Paz-MPDL, reunió a más de 200 personas en el Centre del Carmen de València. Una jornada en la que se debatió y se reflexionó sobre cuestiones como los derechos humanos o el racismo cotidiano y se trataron de poner soluciones o pautas a seguir desde diversos ámbitos. La educación, como base de una nueva sociedad más abierta y tolerante, pero también la importancia de la visibilidad desde los medios de comunicación, el cine o el teatro fueron algunos de los temas que se trataron en la mesa de debate.



Antes del debate se exhibió el cortometraje "Black or Latina", producido, dirigido y protagonizado por la colombiana Karent Hinestroza, que estaba presente en la sala. Ella explicó que la idea le surgió cuando al salir de su país se dio cuenta "del desconocimiento sobre la población afrolatina. La gente tiene una sola foto de lo que es Latinoamérica y esta no es real". Para Hinestroza es necesario "implementar oportunidades y reconocernos en nuestra diversidad para lograr tener un espacio y una representatividad". En el corto "Black or Latina" se ve cómo la protagonista es rechazada en un casting, a pesar de su talento, porque al ser afrolatina no representa el estereotipo o la visión general que se tiene de ser latina. Un problema que trasladó también a España con una reflexión al aire "parece que si eres negra no puedes ser española, o al menos no solo española".



Amplia representación institucional

Entre los asistentes a este acto organizado por Movimiento por la Paz – MPDL, en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, la Red Europea de Personas Afrodescendientes – ENPAD, el Equipo de Implementación del Decenio Afro en España y la Agencia de Comunicación Social-Alberto Pla, se encontraban cuatro concejalas del Ayuntamiento de València: Maite Ibáñez (PSOE), Lucía Beamud y Luisa Notario (Compromís) y Paula Llobet (Partido Popular), quienes reflexionaban sobre estas realidades al finalizar el evento. Así, la concejala de Compromís, Luisa Notario, decía sentirse muy identificada: "Como activista LGTBI que soy, me he sentido muy identificada con las intervenciones de las compañeras. Al fin y al cabo vivimos en una sociedad llena de estereotipos. Todavía queda mucho trabajo para fomentar la diversidad". Su compañera de partido, la concejala Lucía Beamud, comentaba la importancia de luchar contra la "invisibilización" y destacaba que las organizadoras del evento habían sido dos mujeres racializadas: "Poco a poco se va viendo un cambio, pero se tiene que seguir luchando por ello y desde la política se tiene que echar una mano junto a la sociedad civil para aumentar esta visibilización".



Debate en torno a los derechos humanos

Por su parte, la concejala de Cooperación,(PSPV), decía quedarse con el mensaje "de red que tejemos las mujeres, afrodescendientes o no". Y también con la idea de "cultivar desde la educación unos valores que tienen que estar presentes en la sociedad de forma natural". Ella valoraba la importancia de asistir a este tipo de encuentros multiculturales porque "ves y aprecias los matices". Y manifestaba que hacer política "es estar ahí, participar y conocer directamente la realidad de sus protagonistas y no quedarse solo en los despachos".Finalmente, la concejala del Partido Popular,, comentaba que el acto le había parecido "muy interesante", recordaba que ella había vivido en Guinea Ecuatorial y añadía que "desde la educación es donde tenemos que trabajar por esa diversidad y esa inclusión de toda la sociedad. Y también hay que hacerlo desde la política".

Tras la exhibición de la cinta se abrió un debate moderado por la coordinadora de MPDL en la Comunitat Valenciana, Isabelle Mamadou. Este contó con la presencia de tres defensoras de derechos humanos, así como con la de la propia Karent Hinestroza, y estaba centrado en la situación de las mujeres y niñas afrodescendientes en España. Ellas dieron varias claves y buenas prácticas para tratar de erradicar los estereotipos y prejuicios raciales y de género. De este modo, la trabajadora social y mediadora familiar Cari McCay, llegada desde Barcelona, incidía en que en España la educación "todavía es blanca y etnocéntrica" y pedía que "no se espere a que se generen conflictos o racismo en los colegios para tomar medidas contra ello".

Por su parte, la actriz Mikera Nshimbi, procedente de Madrid, comentaba la falta de representatividad de las personas afrodescendientes en cine, teatro y TV: "Es común que te pidan hacer papeles de prostituta, de servidumbre o de migrante precaria o que te hagan poner acentos que no tienes".

Finalmente, la jurista y defensora de DDHH con enfoque de migraciones, Esther Mamadou, lamentaba que "ser mujer, negra y visible es complicado. Si alzas la voz, si quieres cambiar estructuras es cuando eres atacada o coaccionada". Ella incidía en que lo más complicado de cambiar es "la narrativa" por lo que "es fundamental generar espacios de articulación seguros y generar alianzas". En este sentido, valoró que en el Parlamento Europeo se ha pasado de contar con solo un representante afrodescendiente a que haya ahora 30.



El evento finalizó en un ambiente distendido y festivo con el concierto a cargo del grupo Mabele Percusión y Danza Africana y con un catering a cargo de la empresa la Seu. Además, los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías en el photocall con el cartel creado para este evento por el diseñador valenciano. La mejor forma de seguir tejiendo alianzas y de generar sinergias en el objetivo común de luchar contra el racismo y fomentar la visibilidad y la representatividad de la mujer afrodescendiente en todos los ámbitos de la sociedad.