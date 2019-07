Chequeo continuo a casi un centenar de puentes y túneles

La concejala de Renovación Urbana y vicealcaldesa, Sandra Gómez, anunció ayer los planes del Ayuntamiento de promover un nuevo contrato de mantenimiento de los casi cien puentes y túneles de la ciudad de València, tras comprobar la evolución de las obras de emergencia del puente de Castellar.

Estos trabajos, que finalizarán en agosto, «se han llevado a cabo con carácter urgente para paliar los daños que la estructura, realizada hace 50 años, presentaba por falta de mantenimiento, y con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios». Los daños del puente de Castellar se originaron, como aseguró Sandra Gómez, «a causa del ambiente marino y las salpicaduras del agua, además del hormigón de la época, que no era el más adecuado para estas circunstancias».

La concejala indicó que «tener un contrato de mantenimiento que de forma regular nos permita hacer la supervisión de estas infraestructuras es lo más idóneo», ya que cuando se realizan labores de mantenimiento «de forma constante, y con una frecuencia razonable, se evitan sorpresas, que pueden suponer un importante desembolso económico para las arcas públicas», además de una mejora en la seguridad de la ciudadanía.

Sandra Gómez indicó que «en la legislatura pasada, cuando los responsables de Urbanismo decidieron venir y hacer unas catas, comprobaron que la estructura estaba dañada y que podía ser un riesgo para la seguridad, por lo que tuvimos que licitar el procedimiento de urgencia para realizar estas obras de reparación».

La concejala concluía que el puente de Castellar se construyó hace medio siglo «y desde entonces no ha recibido ni supervisión ni mantenimiento»,por lo que había sufrido daños.



Desperfectos menos graves

Añadía que en lo que concierne a los otros puentes que van hacia el mar, los daños también son a causa del agua. No obstante, aseguró que ya se han inspeccionado todos los puentes de la ciudad y que, aunque hay desperfectos, no constituyen ningún tipo de amenaza para la seguridad de los ciudadanos y no son de la gravedad del puente de Castellar.