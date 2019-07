Catalá reclama a Ribó "una rebaja de los impuestos ante la falta de inversiones"

María José Catalá está dispuesta a ejercer de líder de la oposición por muy larga que sea la travesía. Y ayer apretó el botón del ordenador para criticar lo que considera «preocupante» estado de ejecución de inversiones del ayuntamiento. Una cuestión que ha sido muy recurrente ya durante la anterior legislatura. Unas inversiones (o «no inversiones») que fue desgranando por partidas. La general dice que «de los 168 millones previstos, sólo se han ejecutado 26» y, por delegaciones, la relación incluye «cero por ciento en gestión de residuos sólidos, cero por ciento en gestión del patrimonio cultural, cero por ciento en calidad ambiental, 0,2 por ciento en conservación de áreas naturales, 0,5 por ciento en formación y empleo...». Para hurgar en lo que ha dolido en la formación popular: los sueldos. «Que cobren por lo que hacen. Estos sí que trabajan a tiempo parcial. O, directamente, no trabajan». Y en lo moral destacó «la demagogia. Tanto que hablan de progresismo y no han hecho nada en empleo, servicios sociales, igualdad, vivienda...».

Por todo lo cual, lanzó un guante que, evidentemente, no va a recoger el equipo de gobierno: «ya que no se ejecuta y queda el dinero, que lleven a cabo una rebaja de impuestos. Donde mejor va a estar el dinero que en los bolsillos de los valencianos. Intuyo que no lo van a hacer, pero nosotros lo vamos a proponer en el pleno». Nuevamente hurgando: «dentro de las pocas preguntas que nos dejan hacer ahora».



El alcantarillado y las playas

También destacó la rabiosa actualidad: «esa inacción se ve, por ejemplo, en la cuestión de la falta de inversiones en el saneamiento y las consecuencias que han tenido en las playas. Sucede lo que sucede y ahora, de repente, de prisa y corriendo, hacen una modificación de créditos para invertir 2,3 millones. Tarde y mal».



Cuestión de tiempos

El equipo de gobierno salió a los pocos minutos, conocedor de las críticas, para explicar esta falta de política de inversiones. Y lo hicieron los dos vicealcalde. Así, Sergi Campillo aseguraba que las inversiones «son proyectos licitados que la normativa prevé que pueden ser ejecutados a lo largo de 2020. El ministerio lo establece así. Ahora se están ejecutando los aprobados en 2018. Esto refleja que el Partido Popular no conoce la normativa o que lo que busca es intoxicar. Y yo les digo más, podemos comparar lo que ejecutamos ahora y lo que ejecutaban ellos, pues nosotros ejecutamos 100 millones más que en los últimos cuatro años del Partido Popular».

Sandra Gómez tildó los «roscos» de cero por ciento de inversión como «porcentajes sacados de forma torticera. En el caso de empleo están todas las inversiones previstas, pero cualquier proceso de licitación de una partida tan importante requiere mínimos tres o cuatro meses. Quieren generar esa imagen con medias verdades o directamente con mentiras».