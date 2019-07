La sentencia afectaría a todo tipo de negocios

? Los apartamentos turísticos suelen ser la punta de lanza de la lucha contra los usos de viviendas residenciales no permitidos en el PGOU, pero no son los únicos. Como ayer matizaba Sandra Gómez, la prohibición de destinar una vivienda residencial a un negocio particular es general, por lo que tampoco serían legales consultas odontológicas, masajistas, psicólogos y otros negocios que no estén en una planta baja o primer piso de un edificio residencial. Gómez explicaba que «una ciudad necesita un parque de viviendas que está estipulado en el PGOU y cambiar los usos de las mismas supone reducir las viviendas disponibles y afecta a la oferta y a los precios, entre otras incidencias».