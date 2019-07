El Supremo da la razón al consistorio en el control de los apartamentos turísticos

Una sentencia del Tribunal Supremo acaba de aterrizar en València y puede resultar determinante a la hora de regular, limitar y controlar un problema en continuo crecimiento como es el incremento de los apartamentos turísticos y sus incidencias tanto en la convivencia vecinal como en las subidas de los precios de alquiler residencial entre otras problemáticas. Concretamente, la sentencia, emitida el 18 de julio de 2019, dicta la inadmisión a trámite del recurso preparado por la representación procesal de D. Francisco García López, respecto al cierre de cinco apartamentos turísticos gestionados por él.

La portavoz y vicealcaldesa del gobierno de València, Sandra Gómez, valoraba ayer que tras esta sentencia «el Ayuntamiento de València tendrá la potestad para controlar y regular cualquier tipo de apartamento turístico que esté dentro de la ciudad y no cumpla con las normas urbanísticas del Consistorio». A lo que añadía que esto será así «se haya creado antes o después» de la aprobación de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de 2018.

Según explicaba Sandra Gómez, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de València con respecto al cese y cierre de cinco apartamentos turísticos que incumplían el PGOU, el cual determina que tan solo se podrá dedicar a este uso las viviendas que se encuentren en planta baja y primera planta, siempre y cuando no coexista con otras viviendas habituales en el mismo rellano o plantas superiores cuando por debajo no haya viviendas.

«La resolución del Tribunal Supremo, que da la razón al Consistorio, va a marcar, de aquí en adelante, el criterio a seguir en el control y regulación de los apartamentos turísticos», recalcó, pues genera jurisprudencia.

«Estos apartamentos se abrieron antes del cambio de la normativa de la Ley de Turismo, que se aprobó en 2018. Es decir, se basaban en la ley aprobada en 2014, por la cual determinaron que con su inscripción dentro del registro de apartamentos turísticos bastaba para ejercer la actividad», argumentó Sandra Gómez. «Nosotros mantuvimos que estaban fuera de nuestra normativa urbanística y que además se había creado una actividad sin pedir la autorización medioambiental que debe tener cualquier actividad económica», añadía.



Seguirán las inspecciones

Según se desprendía de sus declaraciones, estos no serán, ni mucho menos, los últimos cierres de pisos turísticos que no cumplan con la normativa. Así, Gómez agregó que «el Ayuntamiento de València continuará ejerciendo su potestad para controlar y regular cualquier tipo de apartamentos turísticos que no cumpla con la normativa urbanística, independientemente de cuándo se registrase». «Esta decisión nos va a ayudar a realizar los planes de control e inspección junto a la Generalitat y a la Policía Local y, por lo tanto, tras esta larga batalla, el Consistorio recupera el control definitivo sobre la oferta de este tipo de alojamientos dentro de la ciudad, sin que haya otra administración que pueda determinar lo contrario», afirmaba.