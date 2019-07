La patronal de pisos turísticos no da la batalla por perdida

La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (Avaec) resaltó ayer a través de un comunicado que el pronunciamiento del Supremo sobre los apartamentos turísticos «es una inadmisión a trámite que no entra en el fondo de la cuestión», haciendo hincapié en que todavía quedan recursos pendientes sobre la legalidad de la nueva regulación municipal. La patronal puntualizó así las declaraciones en las que la vicealcaldesa Sandra Gómez aseguró que la resolución judicial sobre el cierre de cinco apartamentos turísticos daba al ayuntamiento «potestad para controlar y regular» la problemática. La asociación sostiene que «no es verdad que el Tribunal Supremo haya dado la razón al consistorio» e incide en que, en la actualidad, se encuentra pendiente la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre un recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de València en el que se dilucidan cuestiones adicionales al otro procedimiento paralelo.

Tras admitir que no han tenido acceso al contenido de la providencia de inadmisión, Avaec augura que «cabe la posibilidad de que la misma sea anulada por vulneración de un derecho fundamental y, en particular del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución Española».

La asociación confía en que el TSJ «reconsidere el impacto que su decisión puede tener sobre el sector turístico en general, dado que la aplicación de la normativa de actividades con incidencia medioambiental afecta no solo a las viviendas turísticas de la ciudad de València, sino a al 100% de las existentes en la Comunitat Valenciana», apuntan en el comunicado. «Hoy por hoy podemos decir que, en aplicación de la Ley de actividades con incidencia medioambiental, la práctica totalidad de la oferta existente en la Comunitat Valenciana es considerada ilegal», puntualizan.

Afectación en el sector

En concreto, la patronal de pisos turísticos asegura que «la regulación que el Ayuntamiento plantea -que considera la actividad como uso terciario e impone limitaciones en cuanto a la ubicación en primera planta o planta baja y en el acceso independiente- abocaría al cierre de la práctica totalidad de las Viviendas de Uso Turístico (VUT)». Subrayan también que la mayoría de los propietarios que alquilan de este modo sus viviendas decidieron hacerlo en un escenario de crisis, tras la pérdida de su empleo, como fuente de ingresos esencial o como «un plan de jubilación», sin el que se quedarían si tuvieran que cesar su actividad.

Avaec alega que los gestores de estos pisos «crean empleo». «Si las VUT tuvieran que cesar su actividad, los gestores perderían su trabajo actual y, además, se destruirían alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos en la ciudad, sin tener en cuenta la repercusión indirecta», remacha el colectivo, no sin antes hacer hincapié en que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 las VUT generaron un total de 768.251 pernoctaciones.